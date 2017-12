REMINDER: 25. Benefizquadrille für das Wiener Hilfswerk

„Alles Tour de Main!“ am 7. Jänner 2018 in der Tanzschule Elmayer

Wien (OTS) - Am Sonntag, 7. Jänner 2018 findet als Vorbereitung auf die Ballsaison die traditionelle Benefizquadrille in der Tanzschule Elmayer, organisiert vom Annemarie-Imhof-Komitee für das Wiener Hilfswerk, statt. Unter der mitreißenden Anleitung von Thomas Schäfer-Elmayer lernen die Besucherinnen und Besucher die Fledermausquadrille oder frischen in gemütlicher Atmosphäre ihr Können auf. Der Erlös des Abends geht an den Aktionsraum des Wiener Hilfswerks, eine Einrichtung für Jugendliche mit und ohne Behinderung.

25. Benefizquadrille 2018

Zeit: Sonntag, 7. Jänner 2018, 18.30 Uhr

Ort: Tanzschule Elmayer, Bräunerstraße 13, 1010 Wien

Spendenbeitrag EUR 25,- pro Person, an der Abendkassa EUR 30,-. Ermäßigter Beitrag für Schüler/innen und Studenten/innen: EUR 10,-. Weitere Infos und Anmeldung unter der Tel. +43 1 512 36 61-431 oder via Mail an imhofkomitee@wiener.hilfswerk.at.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Hilfswerk

Mag. Martina Stoll, MAS

T: 01 512 36 61 431 / E: martina.stoll @ wiener.hilfswerk.at

www.wiener.hilfswerk.at