Rian Johnson zeigt Irland als Traum-Location für Filmaufnahmen von Star Wars: Die letzten Jedi

Dublin (ots/PRNewswire) - Seit dem Kinostart von Star Wars: Die letzten Jedi hat die dramatische Küstenlandschaft an Irlands Wild Atlantic Way, das echte "Ahch-To", an der die letzte Episode der Blockbuster-Reihe gedreht wurde, unzählige Zuschauer in Begeisterung versetzt.

In einem brandneuen, heute veröffentlichten Hinter-den-Kulissen-Video beschreibt Mark Hamill die Schönheit Irlands: "Das ist schon so etwas wie eine Märchenwelt ... man kann kaum glauben, was man sieht."

Der Regisseur von Die letzten Jedi, Rian Johnson, erinnert sich an die Dreharbeiten: "Ein Großteil des Films spielt auf Lukes Insel, die in Wirklichkeit Skellig Michael heißt und eine unbewohnte, winzig kleine Insel ist."

Die Filmarbeiten für Star Wars: Die letzten Jedi dauerten auf Skellig Michael 2015 gerade einmal zwei Tage, bevor wieder auf dem Festland weitergearbeitet wurde. Johnson erklärt: "Es ist ein UNESCO-Weltnaturerbe, ein Vogelschutzgebiet, und wir durften dort nur zwei Tage drehen, so dass die meisten Szenen, die auf der Insel spielen, an der Südwestküste von Irland gedreht wurden, da die Landschaft dort einen ähnlichen Eindruck macht wie auf Skellig."

Um die Dreharbeiten vor Ort in Irland fortzusetzen, kam die Crew 2016 zurück und baute Repliken der aus dem 6. Jahrhundert stammenden bienenkorbartigen Mönchshütten von Skellig Michael auf dem Festland nach. Die Location-Scouts waren von Irlands Wild Atlantic Way so angetan, dass Schlüsselstellen in den Countys Cork, Kerry, Clare und Donegal mit Sorgfalt ausgewählt wurden, um den Planeten "Ahch-To" in Star Wars: Die Letzten Jedi zu repräsentieren.

Das berühmte Film-Franchise reist seit 1977 durch viele Galaxien. Irlands Star Wars-Reise, die 2014 in Portmagee im County Kerry begann, erstreckt sich über gut 2.000 Kilometer auf dem Wild Atlantic Way - von den Skellig-Inseln im Südwesten bis zum nördlichsten Punkt, Malin Head.

In seiner Beschreibung von Irland meint Johnson: "Das ist ein großartiges Fleckchen Erde. Ich fühle mich sehr privilegiert, hier filmen zu können."

