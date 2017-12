Greenpeace-Marktcheck: Merkur wird erneut „Supermarkt des Jahres“

Testreihe wird von Umweltschutzorganisation auch 2018 fortgesetzt

Wien (OTS) - Der Greenpeace-Marktcheck kürt für das Jahr 2017 Merkur erneut zum "Supermarkt des Jahres". Die Handelskette punktet mit dem besten Bio-Angebot sowie bei der Herkunft der Zutaten. Billa und MPreis belegen den zweiten sowie den dritten Platz. Ein Jahr lang hat der Greenpeace-Marktcheck das Angebot der neun größten österreichischen Supermärkte unter die Lupe genommen und bewertet, wie ökologisch und nachhaltig die Produkte in ihren Regalen sind. Auch im kommenden Jahr soll weiter getestet werden.

Susanne Winter, stellvertretende Geschäftsführerin bei Greenpeace in Österreich: „Unser Greenpeace-Marktcheck wirkt! Das Angebot in den Supermarktregalen, vor allem was die Eigenmarken angeht, verbessert sich. Und auch die Konsumentinnen und Konsumenten können sich im Lebensmittel-Dschungel besser orientieren.“ Merkur konnte bei fünf von zehn Tests als Sieger hervorgehen und damit erneut den Jahressieg holen. Billa landet diesmal auf dem zweiten Platz und rückt damit gegenüber dem Vorjahr um einen Platz nach vorne. Besonders beim Bio-Angebot und bei der Herkunft konnte sich die Handelskette verbessern. Den größten Sprung bei der Platzierung macht MPreis: Die Supermarktkette mit Firmensitz in Tirol rückt vom sechsten auf den dritten Platz. Zu verdanken ist das vor allem den transparenten Produktinformationen.

Auch 2018 wird der Greenpeace-Marktcheck die Supermärkte bei zehn Tests unter die Lupe nehmen. Im Fokus liegen der Bio-Anteil, die regionale Herkunft, die klare Kennzeichnung der Produkte sowie die Verbesserung des Sortiments. Dazu wiederholt Greenpeace einige Tests aus den letzten zwei Jahren. „Der Greenpeace-Marktcheck wird auch 2018 die Supermärkte unter die Lupe nehmen. Nur so kann den Konsumentinnen und Konsumenten auf Dauer das beste Angebot garantiert werden“, betont Winter.

Bildmaterial finden Sie hier: http://bit.ly/2zkoVag

Die Fotos stehen für eine einmalige Verwendung unter Angabe der Photo Credits (© Greenpeace / Mitja Kobal) kostenlos zur Verfügung.

Die Tabelle mit den Ergebnissen finden Sie unter:

http://bit.ly/2D2AlPU

Weitere Informationen:

Unter dem Titel „Nachhaltigkeit im Test“ nimmt der Greenpeace-Marktcheck regelmäßig das Sortiment des österreichischen Einzelhandels unter die Lupe. Jeweils zu Monatsanfang veröffentlicht Greenpeace ein Ranking der größten Supermarktketten in Österreich. Alle Tests finden Sie unter greenpeace.at/nachhaltigkeit-im-test

