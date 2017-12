Wien-Landstraße: Brand eines Adventkranzes

Wien (OTS) - Am 24. Dezember 2017 gegen 11:00 Uhr kam es in einer Wohnung im Bereich der Neulinggasse zu einem Brand. Der Brand wurde von einer Kerze eines Adventskranzes ausgelöst. Die Flammen setzten weitere Bereiche des Wohnzimmers in Brand. Die Wohnungsinhaberin musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht werden.

Die Wiener Polizei rät in den kommenden Tagen zu folgenden Präventionstipps:

• Christbäume und Adventkränze nie in der Nähe von Vorhängen aufstellen.

• Kerzen von oben nach unten anzünden.

• Kerzen nie ohne Beaufsichtigung brennen lassen.

• Kerzen, vor allem Wunderkerzen (Sternspritzer), nicht mehr anzünden, wenn der Christbaum oder Adventkranz bereits ausgetrocknet (dürr) ist.

• Löschgerät (z.B. tragbaren Wasserlöscher oder Sodawasserflasche) vor dem Anzünden der Christbaumkerzen bereitstellen.

