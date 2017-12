Friedenslicht 2017 bei der Berufsfeuerwehr Wien

Wien (OTS/RK) - Auch heuer wieder kann das bereits zur Tradition gewordene Friedenslicht am 24. Dezember auf allen Hauptfeuerwachen der Berufsfeuerwehr Wien in der Zeit von 9 bis 12 Uhr abgeholt werden. In der Zentralfeuerwache im Ersten Bezirk, Am Hof 7 ist darüber hinaus auch das Feuerwehrmuseum von 9 bis 12 Uhr geöffnet, wo das Friedenslicht ebenfalls abgeholt werden kann. Kleine und große Besucherinnen und Besucher können dort am Vormittag noch die Wartezeit, bis das Christkind kommt, überbrücken. All jene, welche das Friedenslicht mitnehmen wollen, werden ersucht ihre eigene Laterne mitzubringen.

Zusatz-Information Feuerwehrmuseum

Das Feuerwehrmuseum befindet sich in der Zentralfeuerwache Am Hof und ist sonn- und feiertags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Zu den Weihnachtsfeiertagen ist es von 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und am 6. und 7. Jänner jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet (am 1. Jänner 2018 bleibt das Museum geschlossen). Der Eintritt ist frei.

Liste der Feuerwachen von denen das Friedenslicht abgeholt werden kann

o Zentralfeuerwache/Feuerwehrmuseum, Am Hof 7, 1010 Wien

o Wache Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

o Hauptfeuerwache Leopoldstadt, Engerthstraße 216a, 1020 Wien

o Hauptfeuerwache Mariahilf, Gumpendorfer Gürtel 2, 1060 Wien

o Wache AKH, Währinger Gürtel 18 - 20, 1090 Wien

o Hauptfeuerwache Favoriten, Sonnwendgasse 14, 1100 Wien

o Hauptfeuerwache Hernals, Johann Nepomuk Berger-Platz 12, 1170 Wien o Hauptfeuerwache Döbling, Würthgasse 5 - 9, 1190 Wien

o Hauptfeuerwache Floridsdorf, Josef Brazdovics-Straße 4, 1210 Wien o Hauptfeuerwache Donaustadt, Erzherzog Karl-Straße 170, 1220 Wien o Hauptfeuerwache Liesing, Siebenhirtenstraße 8 - 10, 1230 Wien

