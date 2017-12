Weihnachten für ALLE: „45 Jahre ,Licht ins Dunkel‘“

Am Vorabend des Heiligen Abends zeigt der ORF in einer Dokumentation, wie alles begann

Wien (OTS) - Zum insgesamt 45. Mal ruft der ORF am Heiligen Abend zum Spenden auf – davon zum 40. Mal mit der „Licht ins Dunkel“-Fernsehsendung. Aber begonnen hat alles 1973 in einer halbstündigen Wunschmusiksendung in Radio Niederösterreich, wo der damalige Intendant und Begründer von „Licht ins Dunkel“, Kurt Bergmann, erstmals zu Spenden für das im Entstehen begriffene Behindertendorf in Sollenau aufrief.

Aus Anlass des 45-Jahr-Jubiläums von „Licht ins Dunkel“ zeigt der ORF in einer 45-minütigen Dokumentation am Samstag, dem 23. Dezember 2017, um 17.05 Uhr in ORF 2 die Anfänge, Höhepunkte, aber auch Veränderungen der traditionsreichen ORF-Spendenaktion. TV-Regisseurin Lisa Braune hat sich auf die spannende Reise ins ORF-Archiv begeben – und die Doku verspricht ein Wiedersehen mit vielen Stars, die das weihnachtliche Spendensammeln von Beginn an begleiteten. Durch die Sendung führt Paralympics-Schwimmer Andreas Onea, der seit 2012 „Licht ins Dunkel“-Sendungen im ORF moderiert.

Als der frisch gekürte Fernsehintendant Ernst Wolfram Marboe 1978 die erste, siebenstündige Live-Fernsehsendung am Heiligen Abend initiierte, war das eine Pionierleistung des Fernsehens. Die Auftrittslisten der 40 Fernsehjahre lesen sich wie das „Who is who“ der österreichischen Schauspieler/innen und Sänger/innen: Walter Reyer, Peter Minich, Dolores Schmidinger, Falco, Conchita, Ausseer Hardbradler, Michael Heltau, Josef Meinrad, Heinz Conrads, Peter Alexander, Uwe Kröger, Rainhard Fendrich, Georg Danzer und viele andere. Dazu rufen internationale Stars von Roger Moore über Lilly Palmer, David Hasselhoff bis Robbie Williams zum Spenden auf.

Auch heute noch sind die vielen Prominenten an den Spendentelefonen fixer Bestandteil der „Licht ins Dunkel“-Sendung am 24. Dezember. Doch mittlerweile ist „Licht ins Dunkel“ zu einer Angelegenheit des ganzen ORF geworden – alle ORF-Landesstudios, die Radioprogramme Ö1, Ö3 und FM4, der ORF TELETEXT und ORF.at beteiligen sich. So vielfältig wie die Sendungen sind auch Beiträge und Projekte, die in der 45-Minuten-Doku vorgestellt werden, und auch Betroffene, die zu Wort kommen.

Die Dokumentation spannt einen Bogen von den Anfängen bis zur Jetztzeit – zeigt Stars wie Udo Jürgens, der für das 25-Jahr-Jubiläum der Aktion das Lied „Bring ein Licht ins Dunkel“ schrieb und komponierte –, blickt hinter die Kulissen, berichtet über die Vielfalt des Engagements vom ORF-Sport bis zu den „Seitenblicken“, von der „ZiB“ über die „Promi-Millionenshow für ,Licht ins Dunkel‘“ bis zum „Ö3-Weihnachtswunder“ und zeichnet auch die Entwicklungen nach, die sich in mehr als vier Jahrzehnten in unserer Gesellschaft und im Selbstbewusstsein von Menschen mit Behinderungen vollzogen haben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at