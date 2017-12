LUKOIL legt klares Bekenntnis zum Standort Österreich ab: 6,2 Milliarden Euro für LUKOIL INTERNATIONAL GmbH in Wien

Wien (OTS) - Der internationale Energiekonzern PAO LUKOIL stärkt sein am Standort Wien gebündeltes Auslandsgeschäft. Mit einer Kapitalerhöhung von 6,2 Milliarden Euro an die in Wien ansässige LUKOIL INTERNATIONAL GmbH wird der Standort Österreich im Konzern weiter aufgewertet und gestärkt.

Am 18. Dezember wurde die größte Finanzinvestition in der Unternehmensgeschichte der LUKOIL INTERNATIONAL GmbH vorgenommen. Damit wird das Eigenkapital nachhaltig gestärkt und die Grundlage für neue Projekte geschaffen. Der Wachstumskurs des internationalen Arms des Konzerns kann somit erfolgreich weiter ausgebaut werden.

"Wir freuen uns, dass wir dank des Vertrauens unserer Aktionäre die Eigenkapitalstruktur des österreichischen Headquarters massiv stärken können, um für die LUKOIL Gruppe günstige Bedingungen für eine Expansion in den nächsten Jahren zu schaffen. Wir bekennen uns nachhaltig zum Standort Wien für unsere internationalen Aktivitäten. Mit dieser Kapitalerhöhung wird LUKOIL INTERNATIONAL GmbH den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre weitergehen. Als weltweit tätiger Konzern freuen wir uns, seit über 20 Jahren in Österreich ein stabiles und günstiges Umfeld für unsere Auslandsaktivitäten in mittlerweile über 40 Ländern mit mehr als 17.000 Mitarbeitern gefunden zu haben", so der CEO der LUKOIL INTERNATIONAL GmbH in Wien, Alexander Matytsyn.

Über LUKOIL

LUKOIL ist eines der weltweit größten privaten Unternehmen zur Förderung von Erdöl und Gas und deren Verarbeitung in Erdöl- und petrochemische Produkte. In Österreich ist die LUKOIL Gruppe seit 1995 und zurzeit mit vier Gesellschaften vertreten: LUKOIL INTERNATIONAL GmbH, LUKOIL Lubricants Europe GmbH, LUKOIL Technology Services GmbH sowie LICARD Euro Services GmbH.

LUKOIL INTERNATIONAL GmbH ist für die Leitung von Gesellschaften in mehr als 40 verschiedenen Ländern zuständig unter anderem für vier Raffinerien in Bulgarien, Italien, den Niederlanden und Rumänien, 20 Tankstellennetze in Europa, Asien und den USA sowie Förderunternehmen in Europa, Asien, Afrika und Mittelamerika.

Die LUKOIL Lubricants International Gruppe ist die internationale Schmierstoffsparte der LUKOIL Gruppe. Die Europazentrale von LUKOIL Lubricants International befindet sich seit 2016 in der Wiener Lobau.

LICARD Euro Services GmbH ist für die Abwicklung und Administration des europaweiten Tankkartengeschäfts der LUKOIL Gruppe verantwortlich.

LUKOIL Österreich engagiert sich seit Jahren bei diversen Integrationsprojekten und nimmt seine Verantwortung als global agierendes Unternehmen auch durch eigene Mentoring-Programme und im Sponsoring von Kunst und Kultur wahr (z.B. Sag’s Multi).

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Franz Ramerstorfer

Kobza Integra Public Relations GmbH

Léhargasse 7

A-1060 Wien, Austria

T +43 1 522 55 50 303

E f.ramerstorfer @ kobzaintegra.com