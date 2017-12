Gratulation an Doris Schulz zur Angelobung

Neue Bundesrätin ist starke Stimme für Frauen und Familien

Wien (OTS) - In der heutigen Sitzung des Bundesrates wurde die Landesleiterin der OÖVP Frauen Doris Schulz als Bundesrätin angelobt. „Ich gratuliere Doris Schulz sehr herzlich zu Ihrer heutigen Angelobung und zu ihrer neuen Aufgabe“, so die Bundesleiterin der ÖVP Frauen Dorothea Schittenhelm. „Doris Schulz ist ein Polit-Profi – mit ihrer Erfahrung und Kompetenz ist sie die Richtige für dieses wichtige Amt. Ich kenne Sie seit vielen Jahren als eine sehr engagierte und durchsetzungsstarke Politikerin, die sich für die Interessen und Anliegen von Frauen und Familien einsetzt. Daher freue ich mich umso mehr, dass wir Frauen mit ihr eine starke Stimme mehr im Bundesrat haben und wünsche ihr viel Kraft und Erfolg“, so Schittenhelm abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Frauen Bundesleitung

Lichtenfelsgasse 7

1010 Wien

Tel.: 01 40 126 305

frauen @ oevp.at

www.frauenoffensive.at