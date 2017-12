FPÖ-Kärnten kupfert orange Sicherheitsoffensive ab!

BZÖ-Nikel: „Gut, dass auch Freiheitliche Taschenalarme für sich entdeckt haben“

Klagenfurt (OTS) - Als Bestätigung für die konstruktive und kreative Arbeit der Orangen wertet Kärntens BZÖ-Obmann Helmut Nikel die jetzt anlaufende blaue Kampagne für die kommende Landtagswahl: „Genau jene Taschenalarme, die das BZÖ seit Juli des Vorjahres erstmals zur Verteilung brachte und die gegenwärtig noch immer auf unserer Homepage bestellt werden können, werden nun von den Freiheitlichen eins zu eins kopiert“.

Die Homepage(www.deinesicherheit.at) wurde bereits letztes Jahr eingerichtet. Hintergrund des Vorstoßes war ein ständig abnehmendes Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung, besonders unter Frauen. „Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Jährlich werden tausende Missbrauchsfälle, quer über alle Berufsfelder und Gesellschaftsschichten, bekannt. Die Dunkelziffer ist laut Experten aber fast zwanzigmal so hoch“, betont Nikel, der sich für eine deutliche Verschärfung im Strafrecht in diesem Bereich ausspricht.

