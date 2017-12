LR Gerhard Köfer: Ex-Uni-Rektor Heinrich C. Mayr neuer prominenter Unterstützer des Team Kärnten

Klagenfurt (OTS) - Mit einer personellen Überraschung konnte am Freitag Landesrat Gerhard Köfer bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt aufwarten. Der Team Kärnten-Obmann und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018 präsentierte den ehemaligen Rektor der Alpen-Adria-Universität, Em.Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Heinrich C. Mayr, als „Mentor“ der Bürgerbewegung. „Heinrich C. Mayr ist eine Leitfigur der Uni Klagenfurt und der Bildungspolitik im gesamten Bundesland. Er war einer der Geburtshelfer des Lakeside Parks und Mastermind rund um die Entwicklung der FH Kärnten. Die technische Fakultät der Universität gilt als sein Baby und zudem zeichnete er für zahlreiche erfolgreiche universitäre Spin-offs verantwortlich“, so Köfer, der auch auf die Unabhängigkeit Mayrs verweist.

Wie Köfer weiter betont, werde Mayr in das Team Kärnten sein Wissen und seinen Spirit einbringen und im programmatischen Bereich der Bewegung eine maßgebliche Rolle einnehmen: „Unsere Devise ist ganz klar Sachpolitik vor Parteipolitik. Wir arbeiten mit Experten, die für neue Ideen stehen. Dafür ist Mayr ein Garant.“ Mayr ortet in Kärnten „enormen Handlungsbedarf“ und kritisierte, dass im Land gute Ideen zu oft verhindert oder zerstört werden und damit viel Energie verloren geht. Die Unabhängigkeit des Team Kärnten und eine Bewegung zu unterstützen, die als Korrektiv im Land unbedingt notwendig ist, sind Motive für sein Engagement. „Die Entwicklung in unserem Bundesland stockt, das zeigt nicht nur der kaum stattfindende Breitbandausbau. Dabei ist schnelles Internet die Hauptstraße, die uns global verbindet, und für alle Bereiche essentiell ist“, führt Mayr aus. Herausforderungen zu erkennen, sie anzupacken und zu lösen ist der Ansatz Mayrs und sein Verständnis einer modernen Politik im Sinne des Bundeslandes: „Der politische Fokus muss auf das Wohlergehen der nächsten Generationen gerichtet werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Team Kärnten

Thomas-Martin FIAN

Pressesprecher

0650/8650564

thomas.fian @ team-kaernten.at

www.team-kaernten.at