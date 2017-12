Lueger: Internationale Polizeiarbeit stärken statt Überwachungsstaatsfantasien fördern

SPÖ-Sicherheitssprecherin fordert von Regierung stattdessen mehr Mittel für BeamtInnen

Wien (OTS/SK) - „Das Sicherheitspaket, das von ÖVP und FPÖ wieder aufs Tapet gebracht wurde, wurde nicht umsonst von Richtervereinigung, Rechtsanwaltskammer und Datenschutz-NGOs scharf kritisiert“, so die SPÖ-Sicherheitssprecherin Angela Lueger als erste Bilanz von Schwarz-Blau-III. ****

„Anstatt in Orwell’scher Manier mit KFZ-Kennzeichendatenüberwachung und der Erstellung von Bewegungsprofilen im präventiven Bereich – also ohne konkrete Verdachtsmomente – zu sympathisieren, wäre eine Stärkung klassischer Polizeiarbeit und die verstärkte europäische und internationale Zusammenarbeit in Organisationen wie zum Beispiel Europol dringend angebracht“, so die SPÖ-Abgeordnete.

Das Steuergeld, das zum Zwecke der Anhäufung überzogener Mengen an personenbezogenen Daten verwendet werden soll, wäre beim Ausbau der Ausbildung und der Ausstattung von Polizeibeamtinnen und –beamten sowie der Planstellenaufstockung weit besser aufgehoben. „PolizistInnen vor Ort können viel sensibler und zeitnaher agieren, sie tragen wesentlich mehr zur Sicherheit in Österreich bei, als die Vergrößerung des sprichwörtlichen Datenheuhaufens, in dem zu spät nach winzigen Nadeln gesucht werden muss“, so die SPÖ-Sicherheitssprecherin abschließend. (Schluss) up/rm/mp

