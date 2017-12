ORF SPORT + mit „Vintage Sports“, einer Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF

Ebenfalls von 23. bis 26. Dezember: Freestyle-Weltcup in Font Romeu und Dokumentation „Special Olympics – Gemeinsam sind wir mehr“

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 23. Dezember 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Freestyle-Weltcup in Font Romeu (Frauen und Männer Slopestyle) um 12.25 Uhr, das „Yoga-Magazin“ (Ibiza) um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das „FIS Alpine Ski World Cup Magazine“ 2017/18 (Gröden, Val d’Isère und Alta Badia) um 19.00 Uhr, die Höhepunkte von den Österreichischen Rock-’n’-Roll-Meisterschaften 2017 um 19.30 Uhr, vom Herren-Slalom im Madonna um 20.15 Uhr, vom Grand Slam in den Lateintänzen Moskau 2017 um 21.00 Uhr und vom Grand Slam in den Standardtänzen Moskau 2017 um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Folge 16 von „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF um 22.45 Uhr, das „Yoga-Magazin“ (Ibiza) um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das „FIS Snowboard World Cup Magazine“ (Val Thorens, Carezza, Cortina und Montafon) um 19.00 Uhr, das „FIS Freestyle Worldcup Magazine“ (Arosa, Montafon und Secret Garden) um 19.30 Uhr sowie die Höhepunkte vom Herren-Slalom und der Schlussfeier bei der WM St. Moritz 2017 um 20.00 Uhr und von den Österreichische Meisterschaften im Klettern in Innsbruck um 22.15 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 24. Dezember.

Die Höhepunkte von der Eröffnung (19.00 Uhr) und der Schlussfeier (21.25 Uhr) von den Special Olympics Winterspielen Steiermark 2017 sowie die Dokumentation „Special Olympics – Gemeinsam sind wir mehr“ um 21.00 Uhr sind am Montag, dem 25. Dezember, in ORF SPORT + zu sehen.

Fans von historischen Sportreportagen kommen am Dienstag, dem 26. Dezember, in ORF SPORT + voll auf ihre Kosten: Von 19.00 bis 23.00 Uhr sind alle 16 Folgen von „Vintage Sports“, einer Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF, zu sehen.

Die alpinen Freestyler kämpfen am 23. Dezember in Font Romeu in Frankreich bei einem Slopestyle-Bewerb um Weltcup-Punkte. Kommentator ist Michael Mangge.

Rund 2.700 Athletinnen und Athleten, Wettbewerbe in neun Sportarten, ein spektakuläres Rahmenprogramm und eine großartige Stimmung: Die „Special Olympics World Winter Games 2017“ machten die Steiermark zum Mittelpunkt der Sportwelt. Gestalter Christian Prates widmet sich in der TV-Dokumentation „Special Olympics – Gemeinsam sind wir mehr“ den Weltwinterspielen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und geht dabei der Frage nach, wie gelebte Inklusion funktionieren kann. Der Film zeigt die Höhepunkte des Großereignisses und gibt Einblick in das Leben der Sportlerinnen und Sportler.

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In der neuen Folge 16 ist am 24. Dezember zu sehen:

1953 Fußball-Meisterschaftsspiel Vienna – Austria Wien, 1953 Ski alpin – Arlberg-Kandahar-Rennen, 1956 Motorrad – Int. Rupert-Hollaus-Gedenkrennen, 1961 Fußball – 30-Jahr-Jubliäum Wiener Stadion mit dem Spiel Österreich – England, 1962 Kanu – Int. Wildwasserrennen in Mayrhofen, 1962 Kartsport – Preis der Stadt Wien, 1964 Rennwagen – Gaisberg-Rennen in Salzburg, 1965 Int. Reit- und Springturnier Maria Trost, 1965 Wasserski-Europacup in Velden, 1966 Langlauf – Int. Konkurrenz in Feldkirchen, 1967 Eishockey-B-WM in Wien: Auftaktspiel Österreich – Italien

Details unter http://presse.ORF.at.

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 22. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

