APA-DeFacto-Politikerranking: Wer hat die Top-Medienpräsenz?

Wöchentlich im Politik-Channel von APA-OTS: die Top 20 der österreichischen Politikerinnen und Politiker – Kurz, Strache und Van der Bellen aktuell vorne.

Wien (OTS) - Ab sofort ist das aktuelle wöchentliche Präsenzranking heimischer Politikerinnen und Politiker auf http://www.ots.at/politikerranking kostenlos abrufbar. APA-DeFacto erstellt das Ranking aufgrund der Anzahl der Nennungen von Politikerinnen und Politikern in allen österreichischen Tageszeitungen im Verlauf der vergangenen Woche. Die aktuellen Daten zeigen, wer die mediale Bühne von 15.12.2017 bis 21.12.2017 am stärksten nutzen konnte, wer zurückgefallen ist und wer sich gegenüber letzter Woche neu positionieren konnte.

Die stärkste Medienpräsenz verzeichnete vergangene Woche Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Am Montag wurde die neue Bundesregierung mit Sebastian Kurz an der Spitze von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Das Staatsoberhaupt lobte die neue Regierungsspitze, die er in den vergangenen Wochen kooperativ und lösungsorientiert kennengelernt habe. Van der Bellen zeigte auch Verständnis für jene, die der Regierung skeptisch oder ablehnend gegenüber stehen: "Es ist in einer Demokratie eben so, dass unterschiedliche Meinungen existieren."

Gleich im Anschluss an die Angelobung reiste Bundeskanzler Kurz nach Brüssel, wo er mit Ratspräsidenten Donald Tusk und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammen traf. Kurz versprach, dass Österreich Beiträge für eine starke subsidiäre EU, für einen Stopp der illegalen Migration und als Brückenbauer zwischen Ost und West leisten werde.

In seiner ersten Regierungserklärung als Bundeskanzler bat Kurz die Abgeordneten aller Parteien um einen respektvollen Umgang. Die Regierung verfolge das gemeinsame Ziel, Österreich wieder an die Spitze zu führen. „Wir glauben an unser Österreich“, so Kurz. Man wolle weiter vorne sein, wenn es um Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit gehe und näher dran, wenn es um Sicherheit und das Fortkommen des Einzelnen gehe. Der neue Kanzler bat die Bevölkerung um Vertrauen für „diesen neuen Weg“. Gleichzeitig versprach er: „Unseren Weg werden wir als Bundesregierung nicht beendet haben, bevor Österreich nicht noch besser dasteht, als es heute da steht.“ Einen Tag nach seinem Antrittsbesuch in Brüssel bekräftigte Kurz zudem die pro-europäische Ausrichtung und versprach den Kampf gegen "alle Formen des Antisemitismus - sowohl gegen den alten, als auch den neu importierten."

Der neue Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) lud in seiner Rede die Vertreter der Oppositionsparteien ein, sich aktiv einzubringen: „Ich freue mich auf Kritik, denn die bringt uns immer weiter.“ Er werde sicher „Selbstreflexion haben“. Denn er habe sich zwölf Jahre als Oppositionspolitiker geärgert, wie gute Anträge einfach negiert worden seien. Sein Anspruch werde daher sein, gute inhaltliche Vorschläge entsprechend zu würdigen.

Die Oppositionsparteien äußerten sich kritisch zur neuen Bundesregierung. „Sie sind als Tiger losgesprungen und sind als Bettvorleger geendet“, befand etwa der frühere Kanzler und nunmehrige SPÖ-Klubchef Christian Kern. Er ortete lediglich eine „Veränderung nach hinten“. NEOS-Chef Matthias Strolz vermisste im Regierungsprogramm „mutige Ansagen“. „Sicherlich freuen können sich die Spenderinnen und Spender der Liste Kurz“, meinte Peter Kolba, Klubobmann der Liste Pilz, etwa mit Blick auf Pläne zum Mietrecht.

Als Neueinsteiger der Woche positionierte sich Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) auf Position fünf im Ranking.

Der 49-Jährige ist seit Montag neuer Innenminister und damit Nachfolger von Wolfang Sobotka (ÖVP), der zum neuen Nationalratspräsidenten gewählt wurde. Bei der Amtsübergabe sprach Kickl von einer „großen Herausforderung“, auch für ihn persönlich. Als Ziele nannte er die Senkung der Kriminalitätsrate sowie den Kampf gegen illegale Migration. Mit Peter Goldgruber erhält das Innenministerium einen Generalsekretär. Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) wird für die Bereiche Gedenkstätte Mauthausen, die Korruptionsbekämpfung sowie den Zivildienst zuständig sein.

