Lotto: Solo-Sechser entspräche 23 Sechsern „der ersten Stunde“

Wien (OTS) - Die Ziehung des Lotto Sechsfachjackpots am Heiligen Abend bildet den Höhepunkt des Lotto Jahres 2017 und zählt zu den Meilensteinen in der Geschichte von „6 aus 45“. Auch die Österreichischen Lotterien sind gespannt, wie sich dieses Ereignis entwickeln wird, zumal konkrete Erfahrungswerte noch fehlen.

Am Freitag Vormittag wurden phasenweise bereits 200 bis 250 Tipps pro Sekunde abgegeben; ein Wert der am Nachmittag und auch am morgigen Samstag durchaus noch überstiegen werden könnte.

Bei Mehrfachjackpots, die an einem Sonntag ausgespielt werden, waren bisher grundsätzlich der Freitag und der Samstag die stärksten Tage, an denen insgesamt zwei Drittel aller Tipps gespielt werden. Das dritte Drittel verteilt sich auf Donnerstag und Sonntag.

So kam es zum ersten Sechsfachjackpot

Rund 80 Prozent aller möglichen Tippkombinationen werden voraussichtlich gespielt werden. Das heißt: (Zumindest) ein Sechser ist wahrscheinlich, ein Siebenfachjackpot aber nicht unmöglich. Doch wie haben sich die Mehrfachjackpots eigentlich entwickelt?

Der erste Jackpot trat mit der 7. Lotto Ziehung am 19. Oktober 1986 ein.

Der 10. Jackpot wurde am 9. August 1987 zum ersten Doppeljackpot.

Der 8. Doppeljackpot wurde am 13. Jänner 1991 zum ersten Dreifachjackpot.

Der 23. Dreifachjackpot wurde am 22. Juni 2005 zum ersten Vierfachjackpot.

Der 7. Vierfachjackpot wurde am 25. Mai 2008 zum ersten Fünffachjackpot.

Der 14. Fünffachjackpot wurde am 20. Dezember 2017 zum ersten Sechsfachjackpot.

Der Werdegang des „Rekord-Sechsers“

Ein Solo-Sechser am Heiligen Abend wäre mit Sicherheit ein neuer Rekord-Sechser. 11 Millionen Euro, das wäre der erste zweistellige Millionen-Sechser. Auch die Entwicklung der Rekord-Sechser ist nicht uninteressant:

Der allererste Sechser der Lotto Geschichte im Jahr 1986 brachte einem Steirer umgerechnet 475.437,24 Euro. Das heißt: Ein Sechser mit 11 Millionen Euro wäre gleichbedeutend mit 23 (!) Sechsern von anno dazumal (rein auf Basis der Absolut-Beträge; Inflation und sonstige wirtschaftliche Entwicklungen bleiben dabei ausgeklammert).

Dazwischen wurde der Rekord-Sechser insgesamt 19 Mal überboten (Beträge gerundet):

536.000 Euro (21.9.1986) 582.000 Euro (28.9.1986) 622.000 Euro (12.10.1986) 747.000 Euro (2.11.1986) 1,00 Mio. Euro (16.11.1986) 1,90 Mio. Euro (8.3.1987) 1,92 Mio. Euro (21.6.1987) 2,00 Mio. Euro (22.11.1987) 2,23 Mio. Euro (31.1.1988) 3,47 Mio. Euro (28.8.1988) 4,31 Mio. Euro (11.2.1990) 4,38 Mio. Euro (25.8.1996) 4,53 Mio. Euro (4.3.2001) 6,62 Mio. Euro (3.2.2002) 7,16 Mio. Euro (19.2.2003) 7,92 Mio. Euro (21.10.2009) 8,91 Mio. Euro (22.12.2010) 9,44 Mio. Euro (15.8.2012) 9,64 Mio. Euro (12.8.2015)

Quicktipp, Normalschein oder Systemschein? Auf die Wahrscheinlichkeit, die „sechs Richtigen“ zu tippen, hat die Wahl der Wettscheinart keinen Einfluss. Sie ist mit jedem Tipp gleich und beträgt rund 1:8,1 Millionen.

Quicktipp, Normal- oder Systemschein?

Die 20 höchsten Lotto Sechser (die im Bereich von 5,6 Mio. Euro bis 9,6 Mio. Euro liegen), wurden jedoch überproportional oft per Quicktipp erzielt: 13 der Top-20-Gewinne wurden vom Computer getippt; 6 wurden auf einem Normalschein angekreuzt, und einer wurde mit einem Systemschein erzielt.

Der Annahmeschluss für die Ziehung am Sonntag ist am Sonntag um 18.00 Uhr, und so manche Annahmestelle (sei es auf Bahnhöfen oder auch Tankstellen) haben am Sonntag geöffnet, zudem besteht die Möglichkeit, über die Spieleseite win2day.at Tipps bis Sonntag, 18.00 Uhr abzugeben.

Die Ziehung des Sechsfachjackpots findet, wie gewohnt, um 19.17 Uhr statt, sie wird jedoch aufgrund des speziellen TV-Weihnachtsprogrammes zeitversetzt um 20.05 Uhr in ORF 2 (anstelle der „Seitenblicke“) ausgestrahlt. Moderiert wird der Sechsfachjackpot von Thomas May.

