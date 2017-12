"Silent Night" fliegt 2018 um die ganze Welt

Feierliche Segnung einer Austrian Airlines Maschine am Salzburg Airport als symbolischer Start ins Jubiläumsjahr von "Stille Nacht! Heilige Nacht!"

Hallwang (OTS) - Am Donnerstag fand am Salzburg Airport die feierliche Segnung einer Austrian Airlines Maschine unter dem Namen "Silent Night" statt. Damit fliegt das bekannteste Weihnachtslied im Jubiläumsjahr 2018 nun auch sprichwörtlich um die ganze Welt.

Zahlreiche Ehrengäste waren gekommen, um die feierliche Segnung der Austrian Airlines Maschine, eine Embraer 195, durch den Salzburger Dompfarrer und Generalvikar Roland Rasser mitzuverfolgen. Den stimmungsvollen Rahmen der Feier bildete ein Kinderchor der Philharmonie Salzburg unter der Leitung von Elisabeth Fuchs.

Unter den Gästen waren der Salzburger Landeshauptmann-Stv. Christian Stöckl, Austrian Airlines CEO Kay Kratky, SalzburgerLand Tourismus Geschäftsführer Leo Bauernberger und der Geschäftsführer von Tourismus Salzburg Bert Brugger ebenso wie die Geschäftsführerin des Salzburg Airport Bettina Ganghofer oder der Chefkurator des Salzburg Museums Peter Husty.

Um 19:00 Uhr hob die Maschine dann in Richtung Frankfurt zu ihrem Erstflug unter dem neuen Namen ab – symbolhaft auch für den Start des Jubiläumsjahres 2018.

"Silent Night" auf den Spuren der Rainer-Sänger

"Das kommende Jubiläumsjahr bietet die einmalige Chance, die Botschaft des Friedens in die ganze Welt hinauszutragen. Dabei brauchen wir nicht die mühsamen Wege der Sängerfamilien Rainer und Strasser aus dem Zillertal zu gehen, die ab den 1820er-Jahren das Lied in Europa und später in den USA verbreitet haben. Dank unseres Partners Austrian Airlines und der Maschine 'Silent Night' fliegt unser Lied in alle Welt und erreicht auch weit entfernte Länder innerhalb kurzer Zeit", sagte der Salzburger Landeshauptmann-Stv. Christian Stöckl anlässlich der Flugzeugsegnung.

Partnerschaft mit Austrian Airlines offiziell besiegelt

Um dem Jubiläum von "Stille Nacht! Heilige Nacht!" eine noch größere Wirkung zu verleihen, wurde die Arbeitsgemeinschaft (AG) Stille Nacht gegründet, mit der eine internationale Vermarktung in 110 Ländern sichergestellt wird. Mitglieder in der AG sind neben den drei Landestourismusorganisationen SalzburgerLand Tourismus, Tirol Werbung und Oberösterreich Tourismus und Tourismus Salzburg (Tourismusorganisation der Stadt Salzburg) auch die Österreich Werbung mit 23 Auslandsbüros, die Wirtschaftskammer Österreich mit einem weltweiten Netz an Außenwirtschaftsstellen – und nun eben auch Austrian Airlines.

Der Kooperationsvertrag mit der größten heimischen Fluglinie wurde unmittelbar vor der Flugzeugsegnung offiziell unterzeichnet. "Austrian Airlines versteht sich seit jeher als fliegender Botschafter Österreichs", sagt der Wahl-Salzburger und AUA-Chef Kay Kratky. "Insofern freut es uns, mit der Kooperation an die nun bald 200 Jahre alte Salzburger Tradition anknüpfen zu können und die ‚Stille Nacht‘ um die Welt zu fliegen."

Eine hoch emotionale Marke

"Stille Nacht! Heilige Nacht! ist eine hoch emotionale globale Marke aus dem alpinen Österreich, die unsere Position als internationale Kulturdestination stärken wird“, betonte Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus GmbH: "Gäste aus aller Welt werden sich im Jubiläumsjahr auf die Spuren dieses Friedensliedes im Stille Nacht Land begeben. Umso wichtiger ist es uns bei diesem Projekt starke Partner zu haben, die auf der ganzen Welt zuhause, gleichzeitig aber tief verwurzelt sind in der österreichischen Kultur – das verkörpert Austrian Airlines wie kein zweites heimisches Unternehmen."

Jubiläums-Gäste: Auch Fernmärkte schnell am Salzburg Airport

Ein weiterer Partner im großen Vermarktungsnetzwerk rund um das Jubiläum von "Stille Nacht! Heilige Nacht!" ist der Salzburg Airport. Über die großen internationalen Drehscheiben Frankfurt und Wien gelangen mit Austrian Airlines auch Passagiere aus Fernmärkten wie China, Japan, Korea oder den USA auf schnellem Weg nach Salzburg, so die Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer.

"Flugzeugsegnungen kommen nicht alle Tage vor – auch für mich ist es das erste Mal, dass ich bei einem solchen besonderen Anlass dabei bin. Dass Austrian Airlines, die täglich die Menschen mit der ganzen Welt verbinden, mit der Taufe dieses Flugzeuges das Traditionslied 'Stille Nacht! Heilige Nacht!' würdigen, könnte passender nicht sein."

Salzburg ist führende Weihnachts- und Winterdestination

"Salzburg bereitet sich Jahr für Jahr auf den Advent und Stille Nacht vor", sagte Bert Brugger, Geschäftsführer der Tourismus Salzburg GmbH: "Die Positionierung Salzburgs als Weihnachts- und Winterdestination mit starkem Fokus auf Christkindlmärkte, Adventsingen und Stille Nacht hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Im Jubiläumsjahr werden neben dem Taufbecken im Dom und Joseph Mohrs Wohnhaus in der Steingasse starke touristische Impulse mit der Sonderausstellung im Salzburg Museum, dem Bühnenstück in der Felsenreitschule und dem Salzburger Adventsingen im Großen Festspielhaus gesetzt. Diese Veranstaltungen spannen den Bogen zwischen dem traditionsreichen Advent in der Stadt und dem bekanntesten Weihnachtslied der Welt."

