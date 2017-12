3 Ausstellungen im Bezirksmuseum 13 enden am 23.12.

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) gehen jetzt drei Kunst-Schauen zu Ende: Nur mehr am Samstag, 23. Dezember, sind die Ausstellungen „Inspiration Mutter – Sohn?“ (Bilder von Gerlinde Dvorak und Michael Dvorak), „Farben des Lebens“ (Gemälde von Viktoria Lako) und „Spontane Momente“ (Malereien von Erwin „emo“ Moser) bei freiem Eintritt zu sehen. Offen ist das Museum an dem Tag von 14.00 bis 17.00 Uhr. Auskünfte: Telefon 877 76 88 (Ehrenamtlicher Museumsleiter: Ewald Königstein).

Gerlinde Dvorak (Mutter) und Michael Dvorak (Sohn) befassten sich zuerst im Rahmen von Trauerarbeit und Therapien mit der Malkunst. Die Maler präsentieren sowohl Gemälde aus früheren Jahren als auch Arbeiten aus der letzten Zeit. Besonders eindrucksvoll sind die abstrahierten Darstellungen. Viktoria Lako zeigt einen Bilderbogen im Zeichen der Expressivität der Farben. Im Zentrum der liebevoll ausgeführten gegenständlichen und abstrakten Malereien stehen Landschaften, Gebäude, Blumen und andere Motive. Info per E-Mail:

bm1130@bezirksmuseum.at.

Dvorak und Lako sind Autodidakten. Erwin „emo“ Moser hat eine universitäre Ausbildung (Uni für Angewandte Kunst Wien: 1975 Diplom für Malerei und Grafik mit Auszeichnung) und lässt sich gerne auf Reisen für sein künstlerisches Wirken inspirieren. Vielfache Ausstellungen in renommierten Galerien im Inland und Ausland sowie Präsentationen in Wiener Bezirksmuseen sind genauso erwähnenswert wie eine zweimalige Teilnahme an der „Biennale für Zeichnung“ in England. Die farblich anziehenden, abstrakten Bilder des beachtenswerten Kunstmalers haben eine starke Anziehungskraft. Kontaktaufnahme per E-Mail: artemo @ aon.at.

