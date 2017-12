KandidatInnen-Video der Grünen NÖ: ÖVP schwärzt Grüne in Hollywood an

Hikmet Arslan: Grüne Rebellen gegen schwarze Allmacht stärken

St. Pölten (OTS) - Am Montag präsentierten die Grünen Niederösterreich ihr KandidatInnen-Video in StarWars-Manier. Die Zugriffsraten sind enorm. Alle Welt spricht über das Video. Ein gelungener Coup der Grünen.

„Dem humorlosen Mitbewerber ÖVP ist der Erfolg des Videos und positive Berichterstattung darüber natürlich ein Dorn im Auge. Sie taten also das, was sie am Besten können: die Grünen anschwärzen, den amerikanischen Konzern anstacheln und Medien auf eine vermeintliche Story ansetzen. Dirty Campaigning á la ÖVP Niederösterreich“, so Hikmet Arslan, Landesgeschäftsführer der Grünen Niederösterreich zu den aktuellen Medienberichten.

Die Grünen Jedi-RitterInnen mit Helga Krismer an der Spitze lassen sich allerdings nicht mundtot machen. „Wir sind die einzigen, die der schwarzen Allmacht die Stirn bieten. Wir sind die mutigen Rebellen, die für Aufklärung und Kontrolle stehen. Wir werden für das 365€-Öffititicket in NÖ kämpfen, für das 75€Studi-Ticket, giftfreies Essen, für saubere Luft, für soziale Gerechtigkeit und für die Aufarbeitung der Skandale in NÖ“, so Hikmet Arslan, dessen Kampfgeist zusätzlich geweckt ist.

Der Grüne abschließend: „Wir wissen, dass die humorlose ÖVP keine Gelegenheit auslässt, um uns anzupatzen. Wir wissen, dass unser Video dem amerikanischen Konzern von der ÖVP aktiv gemeldet wurde und zeitgleich inoffiziell Medien darüber informiert wurden, – so funktioniert das System NÖ. Das ist Dirty Campaining der ÖVP Niederösterreich, wie wir es kennen. Und genau gegen dieses System und diese Allmacht kämpfen wir!“

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im NÖ Landtag

Mag. Kerstin Schäfer

Mobil: +43/664/8317500

kerstin.schaefer @ gruene.at

http://noe.gruene.at