Wien-Neubau: Festnahme nach Diebstahl

Wien (OTS) - Zwei Zeugen wurden am 21. Dezember 2017 gegen 19.30 Uhr durch Hilferufe einer 50-Jährigen auf einen flüchtenden Beschuldigten (35) aufmerksam. Der Mann griff in einem Geschäftslokal in der Spittelberggasse in eine offene Kassenlade und flüchtete. Die beiden Zeugen (26, 42) nahmen die Verfolgung auf und machten Polizisten die sich gerade auf Fußstreife befanden ebenfalls durch Hilferufe auf die Situation aufmerksam. Sofort nahmen diese die Verfolgung auf und konnten den Beschuldigten im Bereich der U-Bahnstation Neubaugasse einholen und festnehmen. Gestohlenes Bargeld im Wert von über 400 Euro wurde sichergestellt. Der 35-Jährige zeigte sich geständig.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at