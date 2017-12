extra.ORF.at: Neujahrskonzert-Tickets zu gewinnen

Wien (OTS) - Das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ im Goldenen Saal des Musikvereins ist seit Jahrzehnten weltweit der musikalische Höhepunkt zum Jahreswechsel. Heuer findet dieses außergewöhnliche Klassikereignis zum fünften Mal unter dem Dirigenten Riccardo Muti statt, ORF 2 und Ö1 übertragen am 1. Jänner 2018 ab 11.15 Uhr live. Auf dem Programm steht ein reichhaltiges Repertoire der Strauß-Dynastie und deren Zeitgenossen.

Die Neujahrskonzerte erfreuen sich nicht nur im Musikvereinssaal in Wien großer Beliebtheit, sondern genießen durch die weltweite Fernsehübertragung, die mittlerweile mehr als 90 Länder erreicht, ein hohes Maß an Bekanntheit und Popularität im In- und Ausland.

„fidelio“-Abonnentinnen und -Abonnenten haben unter extra.ORF.at exklusiv die Möglichkeit, 1x2 Tickets in der besten Kategorie für das Neujahrskonzert am 1. Jänner 2018 mit anschließendem Mittagessen im Hotel Sacher zu gewinnen.

Das Klassikportal „fidelio“ bietet klassische Musik in bester Bild-und Tonqualität

Mit einem Abonnement bei „fidelio“ hat man vollen Zugriff auf die weitreichende Klassithek mit Hunderten von Programmen und jeden Monat herausragende Live-Premieren direkt aus den bedeutendsten Konzertsälen und Opernhäusern der Welt. Außerdem beinhaltet „fidelio“ einen Kanal mit 24 Stunden Programm sowie Zugang zu umfangreichen Hintergrundinformationen zu Künstlerinnen und Künstlern, Orchestern, Dirigenten, Komponisten, Klassikinstitutionen etc.

