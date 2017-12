22. Fenster offen: Wirtschaftspolitischer Adventkalender der WK Wien

Ein leistungsfähiges Breitband-Netz ist eine existenzielle Zukunftsfrage für die Wiener Unternehmen.

Wien (OTS) - Wien soll zu einer Smart City werden. Dazu gehört auch eine dementsprechende Infrastruktur. Der Zugang zu Breitbandnetzen ist dafür essenziell. Während in den inneren Bezirken Breitbandnetze schon gut ausgebaut sind, zeigen sich dennoch weiße Flecken auf der Karte. Das betrifft vor allem Randbezirke – und damit auch Industrie- und Betriebszonen. Die hier angesiedelten Unternehmen klagen über eine schlechte Internetanbindung. Im größten zusammenhängenden Betriebsgebiet der Stadt in Liesing ist fast die Hälfte der Unternehmen mit der Geschwindigkeit ihres Internet-Anschlusses unzufrieden. Mehr als ein Drittel hat Probleme mit der Stabilität der Anschlüsse. Alleine im Betriebsgebiet Liesing sind rund 560 Unternehmen mit über 7000 Mitarbeitern angesiedelt. Bis zum Jahr 2020 wird sich zudem der Bedarf an Internetbandbreite in den 28 Wiener Betriebsgebieten mehr als verdoppeln. Ein leistungsfähiges Breitband-Netz ist somit eine existenzielle Zukunftsfrage für Wiens Unternehmen.

Die Wirtschaftskammer Wien fordert daher flächendeckendes Breitband in der Stadt zu forcieren – unter besonderer Berücksichtigung von Betriebszonen.

