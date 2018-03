Fröhliche Stimmung beim Wiener Silvesterpfad 13/14

Unterhaltung und Musikgenuss pur zum Jahreswechsel

Wien (OTS) - Knapp zwei Stunden verbleiben, bis der Klang der Pummerin, die Melodie des Donauwalzers und das farbenprächtige Feuerwerk am Heldenplatz das Neue Jahr begrüßen. Und bereits jetzt zeichnet sich trotz trüber Wetterverhältnisse zum Auftakt ab, dass sich der 24. Silvesterpfad auch dieses Jahr wieder großer Beliebtheit erfreut. Bereits seit 14:00 Uhr strömten rund 500.000 Gäste aus dem In- und Ausland in die Wiener Innenstadt, um den Jahreswechsel bei guter Stimmung in festlichem Ambiente zu feiern und sich an dem bunten und vielfältigen Musik- und Unterhaltungsprogramm zu erfreuen. Noch bis 2:00 Uhr in der Früh sorgt der Wiener Silvesterpfad - von der stadt wien marketing gmbh organisiert - mit vielen Live-Bands und unterschiedlichster Musik für eine unterhaltsame und fröhliche Stimmung an dreizehn Standorten.

Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2013

von 14.00 bis 2.00 Uhr in der Wiener Innenstadt und im Prater www.wien-event.at

