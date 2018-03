Far East Energy gibt kontinuierlichen Anstieg der Gasförderung und Verlängerung des Kreditrahmenvertrags mit der SCB bekannt

Houston (ots/PRNewswire) - Die Far East Energy Corporation, ein in den USA börsennotiertes Unternehmen, das im Rahmen eines PSC-Vertrages (Production Sharing Contract) die Produktion von Flözgas (Coalbed Methane / CBM) im Shouyang-Block in der Provinz Shanxi in der Volksrepublik China betreibt, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen seine Gasförderung aus dem Shouyang-Block seit der Presseveröffentlichung vom 20. Dezember kontinuierlich steigert. Darüber hinaus gibt das Unternehmen ebenfalls bekannt, dass eine Änderung der Vereinbarung seiner bestehenden Brückenfinanzierung mit der Standard Chartered Bank beschlossen wurde, die die Fälligkeit für die Kapitalfazilität vom 15. Januar 2014 auf den 15. April 2014 verlängert.

Zum 29. Dezember 2013 erreichte die Gasförderung in Shouyang 1.569.270 Kubikfuß täglich (1.569 Mcf/Tag), dies bedeutet einen Anstieg von 11 % ab Datum der letzten Veröffentlichung vom 20. Dezember 2013 und einen Anstieg von 113 % im Vergleich zu den 738 Mcf/Tag, die durchschnittlich in der Woche bis Datum vom 12. November 2013 gefördert worden sind.

CEO Mike McElwrath kommentierte diesen Anstieg folgendermaßen: "Das kürzlich fertiggestellte Bohr- und Fracturing-Programm hat sich bei der Entfernung des Wassers in unserem Kerngebiet als sehr effektiv erwiesen und ich bin äußerst zufrieden, den darauf folgenden Anstieg in der Gasförderung zu beobachten. Die Wirkung im Gasreservoir lässt sich auf die Kombination unserer neuen Pumpen und auf ältere Pumpen zurückführen, die auf das von unserem Bohrfeld-Team eingesetzte, intensive Entwässerungsverfahren reagiert haben. Wir beginnen nun, das Potenzial des Shouyang-Blocks zu sehen sowie die Fördermerkmale eines CBM-Reservoirs mit hoher Permeabilität."

McElwrath fügte hinzu: "Zusammen mit dem bereits angekündigten Gaspreis für 2014 - wenn wir einen Preis von ca. 9,00 USD/Mcf erzielen werden - sollten sich die höheren Produktionszahlen, die wir jetzt beobachten, für das kommende Jahr 2014 in verbesserte Umsatzerlöse übertragen. In Anbetracht dessen bleiben wir im Gasfeld weiterhin sehr aktiv und haben in den letzten 14 Tagen 15 Gasquellen in die Förderung mit eingebunden und weitere sieben Quellen eingeplant, die in den nächsten zehn Tagen integriert werden sollen."

Brückenfinanzierung mit der Standard Chartered Bank verlängert

Die Far East Energy Corporation hat heute bekanntgegeben, dass sie eine Änderung der Rahmenvereinbarung ihrer Brückenfinanzierung mit der Standard Chartered Bank abgeschlossen hat, die das Fälligkeitsdatum vom 15. Januar 2014 auf den 15. April 2014 verlängert und festlegt, dass die Zinsen auf monatlicher Basis anstatt quartalsweise gezahlt werden.

Far East Energy Corporation

Das Kerngeschäft der Far East Energy Corporation mit Hauptsitz in Houston, Texas, und Niederlassungen in Peking und Taiyuan, China, bilden die Erschließung und der Abbau von Flözgas in China.

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die Absichten, Hoffnungen, Schätzungen, Überzeugungen, Annahmen, Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft der Far East Energy Corporation und ihres Managements wiedergeben, sind vorausschauende Aussagen im Sinne von Paragraf 27A des Securities Act von 1933, gemäß Änderung, und Paragraf 21E des Securities Exchange Act von 1934, gemäß Änderung. Es muss darauf hingewiesen werden, dass derartige vorausschauende Aussagen keine Garantien im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse darstellen und verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, einschließlich der Möglichkeit, dass die Änderung des PSC-Vertrags nicht oder nicht zu den ursprünglich von den Parteien vereinbarten Konditionen ratifiziert wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen prognostiziert wurden. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen, die in solchen vorausschauenden Aussagen prognostiziert werden, abweichen können, gehören unter anderem die folgenden: die vorläufige Natur von Quellendaten, einschließlich der Permeabilität und des Gasgehalts; die aus unseren Quellen stammende Gasmenge, die letztendlich gefördert bzw. verkauft wird, kann nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden; die Bruchstimulations- und Bohrprogramme führen möglicherweise hinsichtlich der Erhöhung der Gasmenge nicht zum gewünschten Erfolg; aufgrund der Beschränkungen durch die chinesische Gesetzgebung haben wir ggf. nur eingeschränkte Möglichkeiten, die Vereinbarung über den Verkauf von Gas zwischen der Guoxin Energy Development Group Limited der Provinz Shanxi und der China United Coalbed Methane Corporation durchzusetzen, in der wir ausdrücklich als Begünstigter benannt sind; zusätzliche Bohrungen werden möglicherweise nicht oder nicht termingerecht durchgeführt; zusätzliche Pipelines und Sammelsysteme, die für den Gastransport benötigt werden, werden ggf. nicht gebaut oder nicht termingerecht fertiggestellt oder die Streckenführung weicht von der geplanten Route ab; die Pipelinebetreiber und lokalen Versorgungsunternehmen/CNG-Unternehmen können es ablehnen, unser Gas zu erwerben oder abzunehmen oder wir sind möglicherweise nicht in der Lage, die aus den mit den Betreibern der Pipelines geschlossenen Vereinbarungen resultierenden Rechte durchzusetzen; Überschneidungen mit dem Abbau von Kohle oder bei der Koordination unserer Erschließungs- und Produktionsaktivitäten mit dem Bergbau können unseren Betrieb negativ beeinflussen oder deutlich erhöhte Betriebskosten zur Folge haben; unsere fehlende Betriebserfahrung; eingeschränkte oder möglicherweise falsche Handhabung von Geldmitteln; Risiken und Unsicherheiten, die im Zusammenhang mit unseren Erschließungs-, Entwicklungs- und Abbauaktivitäten hinsichtlich des Flözgases entstehen; unser Unvermögen, einen maßgeblichen Anteil unserer Reserven und anderen Ressourcen abzubauen oder zu verkaufen; unser Unvermögen, die Voraussetzungen für den Handel unserer Wertpapiere an einer Wertpapierbörse zu erfüllen; Enteignungen und andere Risiken im Zusammenhang mit geschäftlichen Aktivitäten im Ausland; Störungen an den Kapitalmärkten, die sich auf die Kapitalbeschaffung auswirken; Angelegenheiten, die sich auf die Energiewirtschaft im Allgemeinen auswirken; mangelnde Verfügbarkeit von Waren und Dienstleistungen für die Öl- und Gasfelder; Umweltrisiken; Risiken bei der Bohrung und Produktion; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf unseren Betrieb auswirken sowie weitere Risiken, die in den von uns bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Jahresberichten in Form von Formular 10-K, Quartalsberichten in Form von Formular 10-Q und den zugehörigen Unterlagen dargelegt sind.

Web site: http://www.fareastenergy.com/

