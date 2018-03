Mehr Beratung führt zu bewussterem Umgang mit Pflanzenschutzmitteln

IG Pflanzenschutz begrüßt Änderungen im Haus- und Gartenbereich

Wien (OTS/IGP) - Mit 1. Januar 2014 gelten neue Regeln im Verkauf von Pflanzenschutzmitteln für den Haus- und Gartenbereich. Künftig dürfen Pflanzenschutzmittel für Hobby-Gärtner nicht mehr in Selbstbedienung und im Lebensmitteleinzelhandel verkauft werden. Die IG Pflanzenschutz begrüßt die neue Regelung, da durch eine angemessene Beratung der bewusste Einsatz von Pflanzenschutzmitteln beim Konsumenten weiter verbessert wird. Ab 2015 muss zudem das Verkaufspersonal einen sogenannten Sachkundenachweis erbringen. Somit wird sichergestellt, dass Kunden über Verwendung, Risiken, Lagerung und Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln aktuell und qualifiziert informiert werden.

"Mehr Beratung in den Verkaufsstellen führt zu einem sicheren Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Deshalb begrüßen wir diese neue Regelung", sagt Christian Stockmar, Obmann der Industriegruppe Pflanzenschutz. Beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln könne nur durch eine angemessene Beratung auf die jeweiligen Bedürfnisse und auf die richtige Anwendung eingegangen werden. Die Anwendungsbestimmungen von Pflanzenschutzmitteln sind so ausgelegt, dass das gewünschte Ergebnis erzielt und die Umwelt bestmöglich geschont wird. Das Verbot der Abgabe in Selbstbedienung sowie des Verkaufs im Lebensmitteleinzelhandel wird zudem zu einer Stärkung des Fachhandels führen, der durch qualitativ hochwertige Beratung beim Konsumenten punkten kann.

In der Praxis werden Pflanzenschutzmittel ab 1. Januar nur in Regalen mit Glasscheiben bzw. in Gitterboxen oder auch in verschließbaren Containern im Fachhandel präsentiert. Der Kunde muss sich an einen Berater wenden, um ein Produkt zu kaufen. Die Pflanzenschutzmittelindustrie hat sich in den vergangenen Monaten auf die neuen Rahmenbedingungen eingestellt. "Das war natürlich mit einem hohen finanziellen Aufwand für uns und den Fachhandel verbunden", sagt Stockmar weiter. "Wenn das am Ende dem Käufer hilft, das richtige Mittel zu finden und richtig einzusetzen, kann das nur in unserem Sinn sein."

Pflanzenschutzmittel für den Haus- und Gartenbereich sind amtlich geprüft und zugelassen und so beschaffen, dass sie durch den Hobbygärtner sicher verwendet werden können.

Hintergrund:

Die 16 Mitglieder der IG Pflanzenschutz sind die wichtigsten Produzenten und Händler von Pflanzenschutzmitteln in Österreich. Sie beschäftigen rd. 370 Mitarbeiter in Österreich. Den Vorsitz der Gruppe hat Dr. Christian Stockmar von Syngenta inne. Stellvertretend stehen ihm DI Martin Schöpfer von Bayer CropScience sowie KR Andreas Stöckl von Kwizda Agro zur Seite. Innerhalb der IG Pflanzenschutz befassen sich Experten mit unterschiedlichen Themenbereichen, so zum Beispiel im Fachausschuss für Ökologie und Technik (FÖT) oder im Ausschuss für Haus- und Gartenprodukte (H&G). Die heimische Pflanzenschutzmittelbranche erwirtschaftet pro Jahr rund 130 Millionen Euro an Umsatz. Auf europäischer Ebene (EU 28 und EFTA) stehen diesen 130 Millionen etwa 7,5 Milliarden Euro an Umsatz (2011) gegenüber. Das Weltmarktvolumen für Pflanzenschutzmittel beträgt rund 36 Milliarden Euro (2012).

Die Mitglieder der IG Pflanzenschutz sind in alphabethischer Reihenfolge:

- BASF Österreich GmbH

- Bayer Austria GmbH

- BelchimCropProtection GmbH Österreich

- Cheminova Austria GmbH & Co KG

- COMPO Austria GmbH

- Dow AgroSciences GmbH

- Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH

- Feinchemie Schwebda GmbH

- Florissa Handels- und Produktions GmbH

- Kwizda Agro GmbH

- Monsanto (Deutschland) GmbH

- Nufarm Austria GmbH & Co KG

- SCOTTS CELAFLOR HGmbH

- Syngenta Agro GmbH

- W. Neudorff GmbH KG

- WINDHAGER HandelsgesmbH

Rückfragen & Kontakt:

pflanzenschutz @ danielkapp.at