FDA erteilt Zulassung für SALMONELEX(TM) gegen Salmonellen als neuen Hilfsstoff bei der Lebensmittelverarbeitung

Wageningen, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die FDA (US-Arzneimittelzulassungsbehörde) und das USDA ( US-Landwirtschaftsministerium) gaben heute bekannt, dass SALMONELEX die Zulassungsbezeichnung "GRAS" (Generally Recognized as Safe; dt. allgemein als sicher anerkannt) als Lebensmittelverarbeitungshilfsstoff gegen Salmonellen erhalten habe. Das neue Produkt besteht aus natürlichen Phagen gegen Salmonellen und wird von dem niederländischen Unternehmen Micreos produziert. Das Unternehmen bestätigt, dass im Januar 2014 mit den Projekten im industriellen Massstab bei US-amerikanischen Geflügelprozessoren begonnen werden soll.

Laut eines im Dezember 2013 von den US Food Safety & Inspection Services des US-Landwirtschaftsministeriums veröffentlichten Berichts tragen Salmonellen in besonderem Masse zur "All-Illness"-Leistungsbewertung des FSIS bei, und von Salmonellen verursachte Erkrankungen sind trotz den Massnahmen des FSIS weiterhin sehr häufig und haben sogar zugenommen.

Jedes Jahr erkranken Millionen Menschen in den USA an Lebensmittelinfektionen. Weitreichende, von Salmonellen verursachte Krankheitsausbrüche im Jahr 2013 haben zu öffentlicher Besorgnis geführt. Caroline Smith DeWaal, Leiterin für Lebensmittelsicherheit am Center for Science in the Public Interest in Washington, erklärte:

"Beim diesjährigen Salmonellenausbruch auf den Foster Farms litten dreizehn Prozent der Betroffenen unter einer Salmonellen-Septikämie, einer ernsten, lebensbedrohlichen Entzündung des gesamten Körpers. Die Salmonellen-Stämme weisen eine Resistenz gegen zahlreiche Antibiotika auf, was bedeutet, dass mehr Patienten in die Klinik gehen und die Infektionen für Ärzte immer schwieriger zu behandeln sind."

Der Micreos-CEO Mark Offerhaus erläuterte: "Jetzt, wo die FDA und das USDA grünes Licht gegeben haben, können wir der lebensmittelverarbeitenden Industrie eine neue und natürliche Lösung gegen Salmonellen bieten, auch gegen Stämme, die gegen Antibiotika resistent sind. SALMONELEX ist eine sehr elegante Lösung, da sie ausschliesslich auf Salmonellen abzielt und keine weiteren Auswirkungen auf die behandelten Lebensmittelprodukte hat, weder auf Geschmack noch Textur. Nach der erfolgreichen Einführung von LISTEX gegen Listeriose erweitern wir jetzt unser 'grünes' Waffenarsenal gegen lebensmittelbedingte Krankheitserreger. Angesichts der Prävalenz von Salmonellen in rohem Geflügel gehen wir davon aus, dass die Geflügelverarbeitungsbranche der erste und grösste Nutzer von SALMONELEX sein wird."

SALMONELEX beseitigt die Salmonellen, statt nur ihr Ausbreiten zu verhindern. Es ist ganz einfach anzuwenden: es kann topisch aufgesprüht oder ins Kühlwasser gegeben werden. Micreos geht davon aus, dass das Produkt, ebenso wie das Phagenprodukt gegen Listeriose, LISTEX, bald vom Organic Material Review Institute (OMRI) zur Verwendung in Bio-Lebensmitteln anerkannt werden wird.

Dirk de Meester, Leiter für Business Development bei Micreos: "Die Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass SALMONELEX nicht durch Proteine abgebaut wird. Damit ermöglicht das Produkt es der verarbeitenden Industrie, die Verwendung von Chemikalien zu reduzieren und Salmonellen auch an Stellen zu vernichten, an denen antimikrobielle Chemikalien unwirksam sind, beispielsweise in Follikeln, die sich schliessen, wenn sie dem kalten Wasser in Kühltanks ausgesetzt werden."

MICREOS (http://www.micreos.com) mit Sitz in Wageningen ("Food Valley") in den Niederlanden entwickelt Phagenprodukte gegen unerwünschte Bakterien und ist in diesem Bereich als führendes Unternehmen bekannt. Micreos Food Safety arbeitet mit zahlreichen, unabhängigen Partnern und Instituten zusammen, darunter die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH), die Mississippi State University, das Danish Meat Research Institute, das niederländische Institut NIZO Food Research und das norwegische Institut Nofima. Micreos Human Health hat Gladskin (http://www.gladskin.com) für Patienten mit Hautkrankheiten entwickelt, die durch gewisse Bakterien hervorgerufen wurden, wie Akne, Ekzeme oder Rosacea, oder sich dadurch verschlimmert haben.

http://www.micreos.com

http://www.micreosfoodsafety.com

