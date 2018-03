60 Jahre Sternsingen - König/innen aus ganz Österreich feiern mit Bundespräsident Fischer

Wien (OTS) - Sternsingerinnen und Sternsinger aus ganz Österreich -begleitet von königlichen Gästen aus Südtirol - machten im Rahmen der Jubiläumstour am 30.12.2013 Bundespräsident Dr. Heinz Fischer ihre Aufwartung und brachten die Friedensbotschaft und Segenswünsche für das kommende Jahr in die Hofburg.

Seit 60 Jahren ziehen die Sternsinger der Katholischen Jungschar durch's Land, um unsere Welt ein Stück gerechter zu machen. Bundespräsident Fischer hieß seine königlichen Gäste aufs herzlichste Willkommen:

"60 Jahre Sternsingeraktion zu feiern ist schon sehr beeindruckend. Seit Mitte der 1950er Jahre sind Generationen von Kindern erfolgreich als Sternsinger unterwegs. Ihr seid unterwegs, zum Beispiel für Straßenkinder in Nairobi. Dort leben zehntausende Kinder, die in der Früh nicht wissen, was sie untertags zu essen bekommen können, wo sie am Abend schlafen werden. Sich für diese Kinder einzusetzen ist wahrhaft eine gute Tat, die man wirklich loben und anerkennen muss."

Auch Uli Hofstetter, Bundesvorsitzende der Kath. Jungschar, blickt stolz auf 60 Jahre unter gutem Stern: "Mit der Sternsingeraktion ist uns etwas Einzigartiges gelungen. Was 1954/55 klein begann, hat weite Kreise gezogen: Die Sternsingeraktion ist dank der großartigen Unterstützung durch die Bevölkerung zur größten österreichischen Solidaritätsaktion für Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika geworden. In Österreich wurden seit 1954 von den Sternsingern 350 Millionen Euro gesammelt. Mit diesen Spenden unterstützt die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Kath. Jungschar, jährlich rund 500 Hilfsprojekte. Mit der großen Spendenbereitschaft zeigt die österreichische Bevölkerung, dass ihr ein würdiges Leben für alle Menschen auf der Welt wichtig ist."

Die Abordnung der 85.000 Sternsinger/innen, die in diesen Tagen in ganz Österreich unterwegs sind, überreichte dem Herrn Bundespräsidenten heuer ein besonders Geschenk: 3 Päckchen (für jeden König eine Gabe) des Sonnentor Jubiläums-"Dreikönigstees", der doppelten Genuss garantiert: Der Reinerlös kommt Teepflückerinnen in Asam/Indien zugute - ein weiterer Baustein für eine friedliche und gerechte Welt. Die 85.000 Sternsinger/innen setzen ja ein starkes Zeichen gegen Armut und Unrecht: Rund 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika werden jährlich unterstützt und führen zu positiven Veränderungen für eine Million Menschen.

TV-Tipp für den Neujahrstag: "Die Sternsinger - 60 Jahre Hilfe für die Armen der Welt": Der ORF Steiermark begleitet die Dreikönigsaktion filmisch seit dem Jahr 2001, in der Jubiläumsdokumentation spannt Regisseur Gernot Lercher einen eindrucksvollen Bogen über die Hilfsprojekte auf drei Kontinenten. "Die Sternsinger. 60 Jahre Hilfe für die Armen der Welt" ist am 1.1. 2014 um 17:05 Uhr in ORF 2 zu sehen.

