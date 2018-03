Prosit Neujahr 2014! Ein kaiserlich-komödiantisches TV-Programm in ORF eins

Mit "Wir sind Kaiser - Silvesteraudienz", "Niavarani & Gernot: Gefühlsecht", "Ein echter Wiener geht nicht unter", "Dinner for One" und "Zum Jahreswechsel"

Wien (OTS) - Kaiserlich, komödiantisch, kultig und klassisch präsentiert sich das Silvesterprogramm von ORF eins: Am Dienstag, dem 31. Dezember 2013, richtet seine Majestät Robert Heinrich I. im Rahmen seiner jährlichen "Wir sind Kaiser - Silvesteraudienz" wieder das Wort an sein geliebtes Volk. In insgesamt vier TV-Einstiegen (ab 20.15 Uhr) machen Die Prinzen, Bibiana Zeller, Stefan Maierhofer, Ena Kadic und Michael Ostrowski seiner Majestät ihre Aufwartung. Für weitere Lacher sorgen Viktor Gernot und Michael Niavarani in ihrem gemeinsamen Kabarettprogramm "Gefühlsecht" (um 20.35 Uhr). Ebenfalls heiter klingt das Jahr mit Karl Merkatz in "Ein echter Wiener geht nicht unter" (um 22.30 Uhr) und dem Silvester-Klassiker "Dinner for One" (um 23.30 Uhr) aus. Den Anbruch des neuen Jahres feiern ORF eins und ORF 2 um 0.00 Uhr traditionell mit dem Donauwalzer, diesmal mit einer Aufzeichnung aus dem Oberen Belvedere. Es tanzt das Wiener Staatsballett in der Choreographie von Davide Bombana.

Silvester in ORF eins:

20.15 Uhr, 22.00 Uhr, 23.45 und 0.10 Uhr: "Wir sind Kaiser -Silvesteraudienz"

Zur großen Silvesteraudienz lädt Seine Majestät das Volk wiederum in die kaiserliche Residenz. Hymnen-Sänger ist die deutsche A-cappella-Gruppe Die Prinzen. Die fünf Herren werden anschließend von Obersthofmeister Seyffenstein verpflichtet, neue Folgetonhorn-Signale für Einsatzfahrzeuge zu singen. Schauspiellegende Bibiana Zeller bekommt von Seiner Majestät Robert Heinrich I. einen wichtigen Preis verliehen (den goldenen Zeller). Danach plaudert der Kaiser mit Ex-Teamfußballer Stefan Maierhofer über dessen Karrierehöhepunkte und sein jetziges Leben als Model. Was für eine Freude für den Kaiser, was für ein Ärgernis für die Augenweide: Die amtierende Miss Austria, Ena Kadic, hofiert den Kaiser. Der muss sich alsbald aber der obersten Pflicht zuwenden: den Countdown zum Neuen Jahr herunterzählen und das Feuerwerk starten. Die alljährliche Silvesteransprache von Robert Heinrich I. soll dem Volk wieder ein bisschen Mut machen und den "Patzern" vom Parlament ein bisserl Angst! Bald aber ist Seine Majestät wieder milde gestimmt, kommt doch mit Michael Ostrowski ein besonders origineller Gast zur ersten Audienz im Neuen Jahr.

20.35 Uhr: "Niavarani & Gernot: Gefühlsecht"

Ein Abend unter Freunden: "Gefühlsecht" steht als Titel und Kurzbeschreibung der Inhalte des ersten Zweierprogramms von Michael Niavarani und Viktor Gernot. Sie hatten viele Titel notiert, darunter Klassiker wie "Die 2 glorreichen 7" oder "5 Schwedinnen in Tirol". Warum also "Gefühlsecht"? Weil es treffend und passend ist! Eine Aufzeichnung aus dem Kabarett Simpl.

22.30 Uhr: "Ein echter Wiener geht nicht unter: Jahreswende"

Das Weihnachtsfest haben die Sackbauers und die Werners hinter sich. Durch die Erfahrungen mit Weihnachten hat man eigentlich keine besonderen Pläne für Silvester. Aber der Zufall will es wieder anders. Mit Karl Merkatz (Edmund "Mundl" Sackbauer), Ingrid Burkhard (Toni), Erika Deutinger (Hanni), Klaus Rott (Karli), Liliana Nelska (Irmi), Alexander Waechter (Franzi) u. a. Buch: Ernst Hinterberger Regie: Reinhard Schwabenitzky.

23.25 Uhr: "Dinner for One"

Der klassische Sketch mit dem Komiker Freddie Frinton und seiner Partnerin May Warden. Das Herzstück eines gelungenen Jahreswechsels ist und bleibt das Kultstück "Dinner for One" - getreu dem Motto "The same procedure as every year!"

0.00 Uhr: "Zum Jahreswechsel"

Das Obere Schloss Belvedere ist der glanzvolle Schauplatz, an dem Solisten (Olga Esina und Roman Lazik) und Mitglieder des Corps de Ballet des Wiener Staatsballetts mit dem "Donauwalzer", der heimlichen Hymne der Österreicherinnen und Österreicher, tänzerisch ins neue Jahr geleiten. Für die Ballettchoreographie zeichnet der Italiener Davide Bombana verantwortlich, die Kostüme stammen von Christof Cremer. Bildregie: Michael Beyer.

"Wir sind Kaiser - Silvesteraudienz", "Niavarani & Gernot:

Gefühlsecht", "Ein echter Wiener geht nicht unter: Jahreswende" und "Zum Jahreswechsel" sind als Live-Stream sowie nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at