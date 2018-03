EANS-Gesamtstimmrechte: S IMMO AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Gesamtstimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Hiermit teilt die S IMMO AG mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Dezember 2013 insgesamt 66.917.179 Stimmrechte und das neue Grundkapital EUR 243.143.569,90 beträgt.

Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 19.12.2013 wirksam.

weitere (freiwillige) Angaben:

S IMMO AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 93 Abs 1 BörseG

Die S IMMO AG gibt bekannt, dass es infolge der Einziehung von 1.201.539 Aktien der S IMMO AG (FN 58358 x, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; S IMMO Aktie ISIN: AT0000652250) am 19.12.2013 zu einer Reduktion der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals der S IMMO AG gekommen ist. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt nunmehr 66.917.179 (in Worten: sechsundsechzig Millionen neunhundertsiebzehntausend einhundertneunundsiebzig), das (Grund-)Kapital beträgt nunmehr EUR 243.143.569,90 (in Worten: zweihundertdreiundvierzig Millionen hundertdreiundvierzigtausend fünfhundertneunundsechzig Euro und neunzig Cent).

