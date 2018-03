Kaske verlangt von der Regierung mehr Mut

2014 müssen die wichtigen Fragen rasch angegangen werden: Es braucht faire Mieten, mehr Steuergerechtigkeit, eine offensive Arbeitsmarktpolitik und mehr Bildungschancen

Wien (OTS) - "Mehr Mut zu einer Politik für die Menschen", fordert AK Präsident Rudi Kaske im neuen Jahr von der neuen Regierung. "Wohnen muss leistbar sein. Daher brauchen wir dringend eine Senkung der Wohnkosten und mehr sozialen Wohnbau, um die Menschen zu entlasten." Eine rasche spürbare Steuerentlastung für die Ar-beitnehmer und Arbeitnehmerinnen würde den Menschen helfen und die Kaufkraft und damit die Wirtschaft ankurbeln. An fairen Bildungschancen für alle muss weiter mit Hochdruck gearbeitet werden. "Jedes Kind muss entsprechend seinen Voraussetzungen gefördert werden", so Kaske. Der AK Präsident fordert fürs neue Jahr eine offensive Arbeitsmarktpolitik. "Jeder Arbeitslose ist einer zu viel", sagt AK Präsident Rudi Kaske und fordert, dass alles getan werden muss, die ausufernde Arbeitslosigkeit zu bändigen: "Arbeitsmarktpolitik hat oberste Priorität. Investi-tionsvorhaben, die direkt oder indirekt für Beschäftigung sorgen, sind vorzuziehen und rasch umzusetzen:

Ausbau der sozialen Infrastruktur - Kinderbetreuung und Pflege - und Investitionen in den sozialen Wohnbau.

Mehr fürs Wohnen

Das Regierungsprogramm bleibt der AK beim Thema Wohnen zu vage. Kaske verlangt von der Regierung rasche Lösungen: "Ein Wohnpaket muss zügig umgesetzt werden: Begrenzung der Richtwertmieten und der Zuschläge zum Richtwert, die Eindämmung der Befristungen und die Senkung der Betriebskosten, die Maklerprovision soll nur der Ver-mieter zahlen", sagt Kaske. "Es muss mehr gebaut werden. Wir brauchen in den nächsten Jahren 50.000 neue Wohnungen pro Jahr, rund 35.000 davon gefördert." Dafür muss nicht nur die Wohnbauförderung zweckgewidmet werden, sondern auch die Rückflüsse bereits gewährter Darlehen. Die Bundesländer sollen die fixierten 276 Millionen Euro zusätzlichen Wohnbauförderungsmittel abrufen und in den sozialen Wohnbau investieren. Überdies muss die Wohnbauförderung an die Teuerungsrate angepasst werden.

Steuerreform rasch anpacken

"Die Beschäftigten tragen einen immer größeren Teil zum Steuerkuchen bei", sagt Kaske, "ihnen soll jetzt rasch wieder mehr Geld im Börsel bleiben". Für den AK Präsidenten ist vor allem die Entlastung der niedrigen und mittleren Einkommen wichtig, der Eingangs-steuersatz ist mit 36,5 Prozent deutlich zu hoch. Eine Entlastung ist möglich, sagt Kaske: "Wer Spielräume will, muss Spielräume schaffen." Sein Vorschlag: Mit der Einführung einer Vermögenssteuer auf große Vermögen mit gerechten Freibeträgen und der Wie-dereinführung einer reformierten Erbschaftssteuer ist eine Steuerstrukturreform jedenfalls machbar. Damit zahlen jene einen Beitrag, die es sich leisten können, um jene zu entlasten, die jeden Euro dringend brauchen. "Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt für mehr Verteilungsgerechtigkeit."

Im neuen Regierungsprogramm wurde eine langjährige Forderung der AK umgesetzt - Managerbezüge ab 500.000 Euro können künftig nicht mehr als Betriebsausgabe von der Bemessungsgrundlage zur Körperschaftsteuer abgesetzt werden. Das ist wichtig, führten doch die exorbitant hohen Vergütungen zu einem Steuerausfall bei der Körperschaftssteuer, wodurch dem Staat wichtige Einnahmen entgingen.

Arbeit schaffen, Arbeit sichern

Ältere ArbeitnehmerInnen sollen länger und gesund arbeiten können, da müssen die Unternehmer ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung nachkommen und in die Pflicht genommen werden. Es gibt Betriebe mit über hundert Beschäftigten, die keine einzige Person über 55 beschäftigen: "Das ist absolut inakzeptabel. Es braucht alternsgerechte Arbeitsplätze und Gesundheitsförderung in den Betrieben. Das von der Regierung angekündigte Bonus-Malus-Modell muss rasch realisiert werden, damit Ältere tatsächlich eine Chance auf für sie passende Arbeitsplätze haben. Die Unternehmen sind gefordert."

Gerechte Bildungschancen

Wesentlich dafür, dass Österreich weiterhin zum Kreis der wohlhabendsten Länder ge-hört, sind Zukunftsinvestitionen in die Bildung und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen. "Wir setzen uns für gerechte Bildungschancen ein", sagt Kaske. Beim jetzt von der Regierung versprochenen zweiten Gratis-Kindergartenjahr und beim weiteren Ausbau der ganztägigen Schulen sei entsprechende Qualität unabdingbar. Wichtig sei auch die gesetzliche Verankerung eines Qualitätsmanagements in der Lehrausbildung, damit mehr Jugendliche die Lehrabschlussprüfung schaffen. Auch das Nachholen von Lehrabschlüssen und die Berufsreifeprüfung sollen kostenlos möglich sein. Ausgebaut und erhöht werden müssen die Studienbeihilfen.

