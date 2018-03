Sascha Hehn übernimmt am 1. Jänner das ORF/ZDF-"Traumschiff"-Kommando

Außerdem in ORF 2: Die "Kreuzfahrt ins Glück" führt auf eine "Hochzeitsreise nach Barcelona"

Wien (OTS) - Zehn Jahre ließ er als Steward und später als Erster Offizier auf dem ORF/ZDF-"Traumschiff" schon so manches Frauenherz höher schlagen. 22 Jahre später kehrt Sascha Hehn nun wieder zurück und übernimmt am Mittwoch, dem 1. Jänner 2014, um 20.15 Uhr in ORF 2 als Kapitän Victor Burger das Kommando auf der MS Deutschland. Und das ist auch für die Crew um Heide Keller und Nick Wilder eine riesengroße Überraschung. Genau für die geht es dann gemeinsam mit den beiden Hochzeitsplanern Marcus Grüsser und Jessica Boehrs um 21.45 Uhr aus eine "Hochzeitsreise nach Barcelona". Doch nach einer "Kreuzfahrt ins Glück" sieht es auf den ersten Blick so gar nicht aus, wenn auf Crew und Passagiere ein großes Geheimnis, eine unerfreuliche Diagnose und eine unerwartete Begegnung zukommen.

Sascha Hehn: "Die Wiedersehensfreude war groß"

"Die Wiedersehensfreude war groß, alte Teammitglieder haben sogar extra für diese erste Folge eine Reise gebucht. Das neue Team hat mich herzlich aufgenommen", erinnert sich Sascha Hehn an die ersten Drehtage. Und weiter: "Gereizt hat mich in erster Linie die Tatsache, dass ich nicht Kommissar, sondern 'Traumschiff'-Kapitän werde, der dafür sorgen darf, dass die Zuschauer nicht mit Mord und Totschlag ins Bett gehen, sondern hoffentlich mit schönen Bildern und schicksalhaften Geschichten, die immer positiv sind - und vermutlich auch für gute Träume sorgen." Was sich das Publikum erwarten darf? "Die Zuschauer werden einen etwas jüngeren Kapitän sehen, der bodenständig ist, gepaart mit einem kleinen Schalk im Nacken, und bei dem man die Gewissheit hat, dass er sein Schiff ganz sicher nicht gegen einen Felsen fährt."

Mehr zu den Inhalten

"Das Traumschiff - Perth" (Mittwoch, 1. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2)

Vor mehr als zwanzig Jahren war Victor Burger (Sascha Hehn) als charmanter Steward zuletzt an Bord der MS Deutschland, nun kehrt er überraschend als Kapitän zurück, übernimmt das Kommando - und bewährt sich zusammen mit der Schiffsbesatzung auch gleich von Anfang an. Ob es sich um den neunmalklugen Sohn des Schiffskochs handelt, der auf seinen Alleingängen an Bord den Weg auf die Brücke gefunden hat, oder um die privaten Probleme dreier Freundinnen, von denen eine kurz nach dem Anlegen in Perth spurlos verschwunden ist: Die Crew des "Traumschiffs" ist wie immer um das Wohl ihrer Passagiere bemüht. Und spätestens beim ersten Captain's Dinner ist klar - die Staffelübergabe auf der Brücke der MS Deutschland ist geglückt!

An Bord sind neben Sascha Hehn, Heide Keller und Nick Wilder in weiteren Rollen u. a. Julia Stemberger, Katja Flint, Tina Ruland, Daniel Buder, Jessica Ginkel und Walter Plathe. Regie bei dieser Folge führte Stefan Bartmann nach einem Drehbuch von Jürgen Werner.

"Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise nach Barcelona" (Mittwoch, 1. Jänner, 21.45 Uhr, ORF 2)

Die Hochzeitsplaner Andrea (Jessica Boehrs) und Stefan Herbst (Marcus Grüsser) wollen nach ihrer Scheidung auch beruflich getrennte Wege gehen. Kapitän Burger (Sascha Hehn) soll entscheiden, wer von beiden an Bord bleiben darf. Da er sie noch nicht gut genug kennt, fällt er ein direkt salomonisches Urteil. Indes müssen die Hochzeitspaare bestmöglich betreut werden: Cora (Nike Martens) und Carlos (Ricardo Angelini) sind auf dem Weg nach Barcelona, um dort Jordi (Christian Kohlund), Carlos' Vater kennen zu lernen. Marieluise (Saskia Vester), Coras Mutter, die mit dem Hochzeitspaar mitreist, erfährt erst an Bord, dass sie Jordi bereits kennt - sehr gut kennt. Alte Bekannte an Bord sind auch Julia (Nina Bott) und Kai Schwarz (Tobias Licht), die beiden Turniertänzer sind schon oft als Teil des Showprogramms miteinander aufgetreten. Doch plötzlich sieht es düster aus für die tänzerische Zukunft - Kais Schulterverletzung lässt sich nicht mehr lange verheimlichen. Doch er ist nicht der Einzige, der ein Geheimnis mit sich trägt.

Neben Marcus Grüsser, Jessica Boehrs und Sascha Hehn sind in weiteren Rollen der ORF/ZDF-Episode auch wieder Heide Keller und Nick Wilder zu sehen. Außerdem an Bord sind diesmal u. a. Saskia Vester, Christian Kohlund, Nike Martens, Ricardo Angelini, Nina Bott, Tobias Licht und Michael Zittel. Regie bei dieser Folge führte Hans-Jürgen Tögel nach einem Drehbuch von Martin Wilke und Jochen S. Franken.

