Orangenes Ballett beim Silvesterpfad: Einsatz der 48er Putzprofis ab 2 Uhr früh

MA 48 sorgt für einen sauberen Start ins neue Jahr

Wien (OTS) - Kaum ist das neue Jahr 2014 gerade mal zwei Stunden alt, beginnt für 119 MitarbeiterInnen der MA 48 verfrüht der Arbeitsalltag: Während noch die letzten Nachtschwärmer nach der großen Silvesterparty in der Wiener Innenstadt unterwegs sind, färbt sich auch heuer der Wiener Silvesterpfad wieder in orange. Wo kurz davor hunderttausende BesucherInnen zum Läuten der Pummerin auf das neue Jahr anstoßen und zu den Klängen des Donauwalzers tanzen, bleiben auf den Straßen Scherben, Papier und anderer Mist zurück:

Rund 400 Kubikmeter Müll müssen in Summe von der MA 48 zum Jahreswechsel jedes Jahr beseitigt werden. Mit 14 kleinen und großen Kehrmaschinen, einem Multilift mit einer 32 Kubikmeter Einsatzmulde, drei Müllwägen, 15 Pritschen und Kleinladegeräten entsorgt die 48er auch heuer wieder ab 2 Uhr morgens die Überreste der Silvesternacht. Neben dieser Ersatzmulde werden auch drei 24 m3 Mulden für Restmüll und eine 30 m3 Mulde für Sperrmüll an strategisch günstigen Stellen am Stephansplatz, Petersplatz, Neuen Markt und Am Hof aufgestellt. Am Rathausplatz stehen zwei Muldenpressen für Restmüll und Kartonagen zu je 18 m3 bereit. Der Veranstalter entsorgt hier schon während des Silvesterpfades Abfälle, die bei den Gastronomiebetrieben anfallen. Im Sinne der Abfallvermeidung verwenden die rund 70 Gastronomiestände selbstverständlich ca. 40.000 Mehrweghäferln und 150.000 Mehrwegbecher, sowie Großgebinde zum Ausschank der Getränke.

Gewohntes 48er-Service beim Silvesterpfad 2013/14

Die öffentlichen Toiletten in der Innenstadt werden in der Neujahrsnacht bis 3 Uhr Früh geöffnet sein, im Bereich des Burgtheaters werden zusätzlich mobile, behindertengerechte WC-Container der MA 48 aufgestellt. Zur Absperrung der Straßen am Silvesterpfad werden von der 48er ca. 230 mobile Verkehrszeichen samt Ständern und 65 Absperrlatten zur Verfügung gestellt. Für die Müllentsorgung werden 265 Stück 240 Liter und 23 Stück 1.100 Liter Behälter für Restmüll und zusätzlich 49 Behälter mit einem Fassungsvermögen von 770 Liter für Buntglas entlang des Silvesterpfades bei den Standln bzw. den Bühnen aufgestellt. Restmüll wird zur Gänze in einen der drei Wiener Müllverbrennungsanlagen zu sauberem Strom und wohliger Fernwärme umgewandelt. Das gesammelte Buntglas wird bei einem Glasverwerter recycelt.

Rechtzeitig zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker erstrahlt Wien - Dank des nächtlichen Einsatzes der engagierten MitarbeiterInnen der MA 48 - wieder im alten Glanz. Die letzten Spuren der Silvesterfeier in der Wiener City beseitigt die MA 48 nach Abbau der Stände bei einer gründlichen Nachreinigung. Bereits in den frühen Morgenstunden ist vom nächtlichen Treiben somit nichts mehr zu sehen und Wien startet - wie gewohnt - sauber ins Jahr 2014. Die MA 48 wünscht allen Wienerinnen und Wienern, sowie den zahlreichen Touristinnen und Touristen, einen guten Rutsch ins neue Jahr!

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at /pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Ulrike Volk

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

MA 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark

Telefon: +43 1 58817 48014

E-Mail: ulrike.volk @ wien.gv.at