TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Privat siehts anders aus", von Liane Pircher, Ausgabe vom 29. Dezember 2013

Es gibt ein paar gute Gründe, sich ernsthaft mit den Geschehnissen 2013 auseinanderzusetzen - der Rest bleibt persönlich.

Innsbruck (OTS) - Alle wollen zum Jahresende dem Geschehenen der letzten zwölf Monate gerecht werden. Visuell und analytisch.

Politisch gesehen endet das alte Jahr mit einer Tatsache, die nicht neu ist: mit einer großen Koalition. 2013 endet also, wie es begonnen hat. Was aber wird uns über den anstehenden Jahreswechsel hinaus beschäftigen? Die amerikanische NSA-Affäre in jedem Fall, der neue, weltoffene Papst sicherlich auch. Und sonst, was war los? 2013 war auch das Jahr, in dem Nelson Mandela starb und Otfried Preußler, der Vater vom Kasperl und Räuber Hotzenplotz. Es war in Österreich das Jahr eines Jahrhundert-Hochwassers, eines mit neuem Hitzerekord (Sie erinnern sich? Im August wurden 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg, NÖ, gemessen) und das Jahr, in dem das Ertrinken Hunderter Flüchtlinge vor Lampedusa zum erschreckenden Normalzustand der Abendnachrichten wurde. Es war das Jahr, in dem es der Weltgemeinschaft nicht gelang, Assads mörderisches Regime in Syrien zu stoppen, es war auch das Jahr eines neuen Selbstdarstellungsbooms im Internet namens Selfies. Wenn in den nächsten Tagen viele Medien das Geschehene der letzten zwölf Monate chronikal, visuell und analytisch aufarbeiten, kann dies nur der Versuch auf eine annähernde Vollständigkeit der "weltbewegenden" Ereignisse sein, der mal besser, mal schlechter gelingt.

Im Zweifelsfall merkt sich jeder Einzelne ohnehin nur, was ihn direkt und unmittelbar betroffen hat. Wer die Konzentration auf das eigene Ich allerdings übertreibt, könnte schnell als Narzisst gelten. Auch das war 2013: ein Jahr, in dem zum Burnout eine neue Modekrankheit dazukam, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Lehnen wir uns zum Jahresende doch zurück und fragen rückblickend:

Was war für mich heuer wirklich bedeutend? Das Jahr 2014 wird übrigens ein Gedenkjahr, in dem sich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal jährt. Zumindest das können wir uns schon jetzt merken.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610