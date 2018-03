Stronach/Dietrich: Länder sollen Wohnbaugelder auch für den Wohnbau einsetzen!

Mehr Transparenz durch Zweckwidmung aller vom Bund bereit gestellten Gelder

Wien (OTS) - "Ja, die Wohnbauförderung soll zweckgewidmet werden. Es muss klar nachvollziehbar sein, wofür die Gelder eingesetzt werden. Es ist auch nicht länger hinzunehmen, dass die Minister von den Landeshauptleuten erpresst werden. Die Länder sind es gewohnt, die Mittel, die sie vom Bund erhalten für alles einzusetzen, nur nicht für die Wohnbauförderung, vom Stopfen von Budgetlöchern bis zum Spekulieren mit dubiosen Finanzinstrumenten", stellt die geschäftsführende Klubobfrau des Team Stronach, Waltraud Dietrich, in Reaktion auf die Forderung von Infrastrukturministerin Doris Bures nach einer Zweckwidmung der Wohnbauförderung fest.

"Die zweckbestimmte Verwendung sollte eine Selbstverständlichkeit sein", betont Dietrich. In Niederösterreich und Salzburg habe man ja gesehen, wohin es führe, wenn die Länder bei der Verwendung der Wohnbaugelder freie Hand haben: Millionen an Steuergeldern wurden durch Spekulationsgeschäfte aufs Spiel gesetzt, über die genauen Verluste herrsche immer noch Unklarheit. "Es muss Schluss sein mit diesen Tricksereien, wir brauchen endlich klar nachvollziehbare Finanzströme! Die Mittel, die die Länder für den Wohnbau erhalten, sollen auch einzig und allein dafür verwendet werden. Wenn die Landeshauptleute das nicht wollen, dann sollen sie endlich auch für die Einhebung der Steuergelder die Verantwortung übernehmen. Dann werden sie lernen, sparsamer mit diesen Geldern umzugehen", so Dietrich. Die geschäftsführende Team Stronach Klubobfrau begrüßt die Ankündigung von Bures über den Bau von 14 000 Wohnungen: "Das ist eine Unterstützung für den Bausektor und für die Erholung der Konjunktur und wird für eine Beruhigung des preislich überhitzten Wohnungsmarkts sorgen".

