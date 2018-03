Papst zu Jugendlichen: "Europa braucht euer Engagement"

Franziskus: Erstmals grenzüberschreitend organisiertes Taize-Jugendtreffen von besonderer Symbolkraft für die Hoffnung auf "Schaffung einer europäischen Familie"

Vatikanstadt, 28.12.13 (KAP) Papst Franziskus hat die Teilnehmer des Taize-Jugendtreffens in Straßburg ermutigt, für Frieden und Versöhnung in Europa einzutreten. "Europa, das schwere Momente durchlebt hat und noch durchlebt, braucht euer Engagement, euren Glauben, euren Mut", heißt es in einer am Samstag vom Vatikan veröffentlichten Botschaft. Dass das Treffen im französischen Elsass und in der deutschen Ortenau gleichzeitig stattfinde, sei von besonderer Symbolkraft. Diese Region sei von Kriegen "zerrissen" worden, jedoch auch von der großen Hoffnung auf die Schaffung einer europäischen Familie geprägt, so die päpstliche Botschaft.

Zu dem Jugendtreffen, das am Samstag begann, werden mehr als 20.000 Jugendliche aus 30 Ländern erwartet. Gemeinsam wollen sie bis Neujahr Gottesdienste feiern, beten und über die Zukunft Europas sprechen.

Zugleich würdigt der Papst in seiner Botschaft das ökumenische Anliegen der Taize-Jugendtreffen. Er teile die Ansicht, dass die verschiedenen Konfessionen viel voneinander lernen könnten, weil sie sich oft ihn ähnlichen Situationen befänden. Franziskus bekräftigte zudem seine Auffassung, dass die Teilung der Christenheit der Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft schade. Unterzeichnet ist das Schreiben vom vatikanischen Staatssekretär Erzbischof Pietro Parolin.

Das Taize-Jugendtreffen ist zum ersten Mal grenzüberschreitend organisiert. Die Jugendlichen wohnen bei Gastfamilien im Elsass und jenseits des Rheins in Kehl und der Ortenau. Täglich kommen die jungen Erwachsenen zu Gebeten im Straßburger Münster und in den Messehallen zusammen. Vormittags ist ein dezentrales Programm in den gastgebenden Kirchengemeinden geplant. Höhepunkt des Jugendtreffens ist die Feier eines sogenannten alternativen Jahreswechsels.

