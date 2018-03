TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 28. Dezember 2013 von Alois Vahrner "Polit-Stillstand und Volkes Stimme"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Die Tirolerinnen und Tiroler haben laut TT-Umfrage eine klare Meinung, was die heiß diskutierten Bildungs-Streitthemen anbelangt. Schön wäre freilich, wenn die Politik auch nur eine halb so große Entschlusskraft hätte.

Österreich hat fast keine Rohstoffe. Um im Wettlauf mit anderen Industriestaaten und vor allem auch den aufstrebenden Ländern wie China und Indien oder anderen Billigstlohnländern mitzuhalten, die bei Sozialrechten oder Umweltschutz mit geringsten Standards operieren, hat Österreich in Wahrheit nur eine Chance: höhere Kreativität, Leistungsbereitschaft und vor allem Bildung. Gelingt dies nicht, diesen "Rohstoff" zu gewinnen, dann ist der jetzige Wohlstand des Landes ganz sicher nicht zu halten.

In den letzten Jahren hat es bereits etliche Warnsignale gegeben, dass es immer weniger genügt, sich auf vergangenen Lorbeeren auszuruhen, sondern dass es einen Ruck nach vorne braucht. Österreich verlor bei etlichen Vergleichen als Wirtschaftsstandort, zwar nicht dramatisch, aber doch sukzessive. Bei diversen Uni-Rankings passierte dasselbe. Bei den viel diskutierten PISA-Tests rangierte Österreich weit hinten, ehe es heuer eine Verbesserung gab. Mittelmaß darf freilich nie ausreichen, auch weil es höchst gefährlich ist. Dass ein Viertel der untersuchten Schüler kaum sinnerfassend lesen können, also Gefahr laufen, als halbe Analphabeten die Schule zu verlassen, ist für sich schon katastrophal.

Der Reformstau gerade auch in der Bildung ist förmlich greifbar. Trotzdem haben SPÖ und ÖVP im neuen Koalitionspakt, der in etlichen Bereichen mehr ein Nichtangriffspakt ist, diese Reformen neuerlich ausgespart. Ob bei den Schulen oder an den Universitäten. Die umstrittene Zusammenlegung von Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium zugunsten eines eigenen Familienministeriums mit wenig Kompetenzen kann ja nur schwerlich als richtungsweisende Bildungsreform klassifiziert werden. Die Themen Studiengebühren angesichts überfüllter und finanziell ausgehungerter Unis oder gemeinsame Schule blieben außen vor. Vor allem, weil es wechselweise Rot oder Schwarz nicht passte.

Auch wenn SPÖ und ÖVP die heißen Eisen möglichst wenig angreifen wollen, haben wir die Tirolerinnen und Tiroler nach ihrer Meinung gefragt. Und die fiel mehr als nur eindeutig aus: 59 % wollen Studiengebühren, insgesamt die Hälfte auch Zugangsbeschränkungen, wovon der größere Teil diese nur für Ausländer fordert. Hingegen gibt es eine Abfuhr für die von SPÖ, aber auch von Tirols Landes-ÖVP forcierte Gesamtschule. Weil die Informationen fehlen, dass hier alle bestmöglich gefördert werden, sagt Bildungslandesrätin Palfrader. Eher aber, weil die Bevölkerung der Politik auch diesbezüglich nur wenig glaubt.

