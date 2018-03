Neues Volksblatt: "Rigid" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 28. Dezember 2013

Linz (OTS) - Wer im Wörterbuch nachschlägt, findet für "rigid" unter anderem folgende Bedeutungen: entschieden, starr, streng, steif.

Das klingt nicht gerade erheiternd, schon gar nicht, wenn rigid mit Kostenmanagement kombiniert wird.

Wenn daher der Linzer Bürgermeister Klaus Luger in einem eher beiläufigen Satz ein rigides Kostenmanagement in Bezug auf die Stadtfinanzen ankündigt, dann heißt das eingedeutscht nichts anderes als: Schnallt euch an, zieht euch warm an, denn es brennt der Hut. Tatsächlich muss die Stadt an allen Ecken und Enden reformieren, um jenes Geld hereinzubringen, das auf einen ausgeglichenen Haushalt fehlt. Anders gesagt: Reformieren auf Linzerisch heißt, den Rotstift ansetzen. In Zeiten klammer öffentlicher Kassen wäre das noch nicht die große Überraschung, wenn es nicht schon seit Jahren Warnungen vor einer dramatischen Entwicklung der Stadtfinanzen gegeben hätte. Da ist es kein Trost, dass zumindest ein Teil der Finanzlücke der Wirtschaftskrise der letzten Jahre geschuldet ist, denn es bleibt immer noch viel Hausgemachtes. Wobei eines nicht vergessen werden darf: Dass das Geld an allen Ecken und Enden fehlt, hat mit dem verhängnisvollen Swap 4175 nur mittelbar etwas zu tun. Es ist eher umgekehrt: Der Swap, also der Versuch, durch eine Wette die Zinsbelastung zu reduzieren, ist das Ergebnis einer Finanzpolitik, die alles andere als rigid war.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at