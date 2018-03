FP-Mahdalik: SPÖ, ÖVP und Grüne legalisieren Schwarzbau im Lobauvorland

Flächenwidmungsskandal im 22. Bezirk perfekt

Wien (OTS) - "Die rot-schwarz-grüne Dreierbande hat mit ihrer heutigen Zustimmung zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 7292 E einen neuen Tiefpunkt politischer und rechtsstaatlicher Kultur erreicht", sagt FPÖ-Planungssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Einen Schwarzbau mitten im Naturschutzgebiet des Lobauvorlandes durch die Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen nachträglich zu legalisieren und so quasi einen Freibrief für künftige Schwarzbauten auszustellen, ist eine demokratiepolitische Ungeheuerlichkeit und könnte einen offenen Rechtsbruch darstellen.

Die fassungslosen Vertreter der BI "Natur statt Beton" mussten mit ansehen, dass ihre 94 negativen Stellungnahmen bei der SPÖ in etwa so gut aufgehoben sind wie beim Salzamt. Die krausen Ausführungen des SPÖ-Klubvorsitzenden, wonach die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erreichte Zustimmung der FPÖ zu der Förderung des Projektes im Gemeinderat die Legalisierung des Schwarzbaus im Lobauvorland rechtfertigen würde, empörte die zahlreich erschienenen Siedler und führte zu massiven Unmutskundgebungen. "Sowohl der zuständige Ausschuss im Gemeinderat als auch der Gemeinderat selbst wurde offenbar - wissentlich oder nicht - falsch informiert, um einen rechtswidrigen Beschluss herbeizuführen", meint Mahdalik.

Diesen auf unzureichenden bzw. falschen Informationen basierenden Beschluss als Alibi für die rechtliche Sanierung des Schwarzbaus heranzuziehen, zeugt von realsozialistischer Präpotenz und Bürgerferne. Befremdend in diesem Zusammenhang ist die Zustimmung von ÖVP und Grünen (bis auf eine löbliche Ausnahme) bei dieser einmaligen Skandalwidmung. "Die FPÖ wird trotz dieser unfassbaren Vorgangsweise weiter Seite an Seite mit der Bürgerinitiative gegen die rot-schwarz-grüne Dreierbande ankämpfen und im Gemeinderat mit allen politischen Mitteln im Sinne von Anrainern und Natur agieren", kündigt Mahdalik abschließend an. (Schluss)otni

