"Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker" 2014 am 1. Jänner live in ORF 2 und Ö1

Pressekonferenz: Clemens Hellsberg, Daniel Barenboim und Alexander Wrabetz präsentierten Konzertprogramm und ORF-Übertragung

Wien (OTS) - Alle Jahre wieder: Auch am Mittwoch, dem 1. Jänner 2014, erklingt traditionell das weltberühmte "Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker" im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins und bildet den glanzvollen Auftakt ins neue ORF-Jahr. Zum 56. Mal überträgt der ORF das "Konzert der Konzerte" - um 11.15 Uhr live in ORF 2 und Ö1, in bester HD-Qualität und mit Dolby Digital 5.1.-Sound. Nach seinem erfolgreichen Einstand 2009 dirigiert Daniel Barenboim zum zweiten Mal den musikalischen Gruß Österreichs an die ganze Welt, der heuer nach heutigem Stand in 92 Ländern auf fünf Kontinenten zu sehen bzw. zu hören sein wird. Die ORF-Bildregie des weltweit erfolgreichsten Klassik-Events hat erstmals Michael Beyer übernommen, der bisher u. a. schon zweimal beim "Sommernachtskonzert" der Wiener Philharmoniker sowie mehrfach bei den Neujahrskonzertballetten (auch 2014 wieder) für brillante Bilder sorgte. Im Rahmen einer Pressekonferenz im Wiener Hotel Imperial präsentierte Prof. Dr. Clemens Hellsberg, Vorstand der Wiener Philharmoniker, gemeinsam mit Dirigent Daniel Barenboim und ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz heute, am Freitag, dem 27. Dezember 2013, das Konzertprogramm sowie die Details zur ORF-Übertragung. Weiters stellte Mag. Heinz Patzelt, Generalsekretär von Amnesty International Österreich, das von den Wiener Philharmonikern finanzierte Projekt "Menschenrechte machen Schule" vor.

Prof. Dr. Clemens Hellsberg: "Das 'Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker', das am 1. Jänner 2014 via ORF vom Goldenen Saal des Musikvereins in rund hundert Länder der Welt übertragen wird, hat mehrere Aspekte: Wie jedes Jahr dominiert die Musik der Dynastie Strauß, daneben wird aber auch auf den 150. Geburtstag von Richard Strauss verwiesen, den die Musikwelt am 11. Juni 2014 feiert. Und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 wird ebenso thematisiert wie die unermüdlichen Friedensbemühungen des großen Künstlers und Humanisten Daniel Barenboim, den die Wiener Philharmoniker nach 2009 zum zweiten Mal eingeladen haben, ihr Neujahrskonzert zu dirigieren."

Maestro Daniel Barenboim, der vor 25 Jahren erstmals bei den Wiener Philharmonikern am Dirigentenpult stand, zeigte sich "geehrt über die Einladung, 2014 das Neujahrskonzert zum zweiten Mal zu dirigieren" -obwohl er einräumte, gezögert zu haben, die Einladung anzunehmen, da er auch bei Kollegen gesehen habe, dass "das zweite Mal nicht so außergewöhnlich ist wie das erste". Etwas "Kämpferisches habe ihn dann aber doch - gegen den eigenen Aberglauben - dazu bewogen".

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Das 'Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker' wird seit 1959 vom ORF übertragen und auch beim 56. Mal ist es uns eine besondere Ehre, die musikalischen Neujahrsgrüße Österreichs in die ganze Welt zu senden. 16 Kameras -drei mehr als im Vorjahr - werden neue Blickwinkel im Goldenen Saal des Musikvereins ermöglichen. Es erfüllt mich jedes Jahr aufs Neue mit Stolz, dass der ORF mit dem Neujahrskonzert den weltweit meistübertragenen Konzertevent als Host-Broadcaster verantwortet und damit seiner Rolle als wichtigster medialer Kulturvermittler weit über die Grenzen des Landes hinaus gerecht wird."

Mag. Heinz Patzelt, Generalsekretär von Amnesty International Österreich, zeigte sich erfreut, dass "mit dem Menschenrechtsprogramm 'Menschen machen Schule' zwei so starke Marken wie die Wiener Philharmoniker und Amnesty International gemeinsam in einer langfristig angelegten Partnerschaft zivilgesellschaftliche Verantwortung übernehmen".

Neujahrskonzert im ORF mit Ballett, Überraschungs-"Donauwalzer", TV-Rahmenprogramm mit Dirigentenporträt Musikverein-Doku, "Backstage"-Film in der Pause und mehr

Neben zwei im neu renovierten Stadtpalais Liechtenstein aufgezeichneten Balletteinlagen in der Choreographie von Ashley Page - dem Walzer "Die Romantiker" von Joseph Lanner und der Polka "Pizzicati" aus dem Ballett "Sylvia" von Léo Delibes - steuert der ORF diesmal auch eine überraschende Live-Darbietung des "Donauwalzers" bei. Die beiden österreichischen Weltklasse-Profitänzer Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov werden mit einer kunstvollen Variante des Wienerischsten aller Gesellschaftstänze elegant durch den Musikverein schweben. Für das Design der Ballett- und Tanzkostüme konnte heuer die britische Stilikone Vivienne Westwood gewonnen werden. "Backstage - Das Neujahrskonzert 2014" heißt der von Felix Breisach gestaltete ORF-Film zur Konzertpause, der einen Blick hinter die Kulissen wirft. Durch die ORF-Konzertübertragung führt Barbara Rett.

Zur Einstimmung auf das Konzerthighlight des Jahres bringt ORF 2 am Neujahrstag das Dirigentenporträt "Wege zur Musik mit Daniel Barenboim" (9.55 Uhr) sowie die Dokumentation "Goldene Klänge - Der Musikverein Wien" von Felix Breisach (10.30 Uhr). Der ebenfalls von Breisach gestaltete Film zur Konzertpause - "Backstage - Das Neujahrskonzert 2014" - ist für ca. 11.50 Uhr geplant. Bereits am 29. Dezember zeigt ORF 2 in der "matinee" (9.05 Uhr) das Filmporträt "Vivienne Westwood - Do it yourself".

Video-Live-Stream auf http://TVthek.ORF.at, Audio-Live-Stream unter http://oe1.ORF.at

Auch 2014 bietet der ORF österreichischen Internet-Usern als besonderes Service die Möglichkeit, dieses berühmte Konzertereignis auch online in Bild und Ton live mitzuverfolgen: Die ORF-TVthek liefert den Video-Live-Stream auf http://TVthek.ORF.at. Zudem ist das Neujahrskonzert nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Und unter http://oe1.ORF.at ist das Neujahrskonzert auch als Audio-Live-Stream verfügbar.

Konzert-Dakapo in ORF 2, ORF III Kultur und Information und 3sat

Das Neujahrskonzert 2014 wird in der Feiertags-"matinee" am Montag, dem 6. Jänner, um 10.00 Uhr in ORF 2 wiederholt. Der "Backstage"-Film von Felix Breisach steht bereits um 9.35 Uhr auf dem Spielplan. ORF III Kultur und Information bringt schon am Neujahrstag um 20.15 Uhr ein Dakapo des musikalischen Großevents - inklusive "Pausenfilm". Eine weitere Reprise beider Sendungen steht dann am Samstag, dem 4. Jänner, um 20.15 Uhr in 3sat auf dem Programm.

Das Neujahrskonzert 2014 in Ö1: "Auftakt", Live-Übertragung und Dirigentengespräch

Auch das ORF-Kulturradio Ö1 überträgt am 1. Jänner 2014 das "Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker" als traditionellen Jahresauftakt um 11.15 Uhr live. Durch das Konzert führt Christoph Wagner-Trenkwitz. Er ist um 11.03 Uhr als "Auftakt" zum Konzert zu Gast bei Elke Tschaikner im Studio und erzählt, wie es hinter den Kulissen dieses Live-Radioereignisses zugeht, das von fast 40 Stationen weltweit übernommen wird. Ebenfalls bereits traditionell findet in der Pause ein Gespräch mit dem Dirigenten des Neujahrskonzerts statt: Bei Gernot Zimmermann im "Intermezzo" (ca. 11.50 Uhr) spricht Daniel Barenboim über seine Friedensbemühungen und darüber, ob auch das Neujahrskonzert eine solche ist, über seine Tätigkeit an der Berliner Oper und der Mailänder Scala und über seine unzähligen Projekte, auch mit dem von ihm gegründeten West-Eastern Divan Orchestra.

Ausführliche Berichte auf ORF.at, oe1.ORF.at und ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk wird rund um den Jahreswechsel u. a. auf news.ORF.at und oe1.ORF.at ausführlich über den ersten großen Kulturevent des neuen Jahres informieren. Auch der ORF TELETEXT wird im Rahmen seiner aktuellen Kulturberichterstattung über Programm, Orchester und Dirigent des Neujahrskonzerts berichten.

