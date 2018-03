"Sport am Sonntag" live aus Oberstdorf

Am 29. Dezember um 18.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert "Sport am Sonntag" am 29. Dezember 2013 um 18.30 Uhr in ORF eins live aus Oberstdorf mit folgenden Themen:

Thomas Morgenstern - Das Comeback nach dem Horrorsturz:

Beim Auftakt der Vierschanzentournee kehrt der Olympiasieger in den Weltcup zurück.

Marlies Schild - Rekordjagd beim Heim-Spektakel:

In Lienz fährt Marlies Schild um ihren 35. Slalomsieg.

Speed-Team - Der Klassiker in Bormio:

Letzte Chance für Österreichs Ski-Asse auf einen Speed-Sieg im Jahr 2013.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

