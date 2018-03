Landtagspräsident Rohr: 2013 brachte neue politische Qualität in Kärnten

Landtagspräsident Rohr zog positives Resümee über Arbeit im Landtag. Politisches Klima hat an neuer Qualität gewonnen. Demokratiepaket ist ein Schwerpunkt im Jahr 2014.

Klagenfurt (OTS) - "Seit der Wahl im März hat sich das politische Klima in Kärnten sehr zum Positiven verändert und an neuer Qualität gewonnen" zog heute der Erste Präsident des Kärntner Landtages, Reinhart Rohr, im Rahmen eines Pressegesprächs ein Resümee über die Arbeit des Kärntner Landtages seit der Landtagswahl im März bis zum Jahresende.

Der neue politische Stil habe sich sowohl in der Diskussionskultur, als auch im respektvollen Umgang miteinander gezeigt. Trotz unterschiedlicher Standpunkte und kontroverser Debatten überwogen doch die gegenseitige Wertschätzung und Achtung voreinander, so Rohr vor zahlreichen interessierten VertreterInnen der Kärntner Medien.

Diese Veränderung sei auch von den Menschen als wohltuend im Vergleich zu früheren Jahren empfunden worden, stellte Rohr fest, der dies durch viele positive Rückmeldungen vieler Bürgerinnen und Bürger bestätigt sieht.

Die Feiern zum Jahrestag der Volksabstimmung am 10. Oktober haben diese Veränderung durch klare Zeichen der Verständigung und der gegenseitigen Wertschätzung deutsch- und slowenischsprechender KärntnerInnen dokumentiert, wies Rohr auf ein weiteres Beispiel für das neue und offenere Klima in Lande hin.

Der Landtag habe eine Fülle von Gesetzen verabschiedet, von denen Rohr die Abschaffung des Pflegregresses, die neben der Patientenanwaltschaft nunmehr erfolgte Verankerung der Pflegeanwaltschaft sowie die Schaffung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Landesverwaltungsgerichtshöfe hervorhob. Zudem wurden die Aufgaben des Landesrechnungshofes erweitert und dessen personelle Ausstattung bzw. Aufstockung umgesetzt.

Weiters erwähnte Rohr den Beschluss des Budgets 2013, um die Arbeitsfähigkeit des Landes zu gewährleisten sowie den Budgetbeschluss 2014 und den Beschluss des Budgetprogramms 2014-2018. Dabei wurde nicht zuletzt durch die Sachlichkeit der Debatten und ausreichend Zeit für die inhaltliche Auseinandersetzung und die Diskussion des Landesvoranschlages die neue Qualität der politischen Arbeit im Landtag eindrucksvoll bestätigt, so Rohr.

Mit 14 Landtagssitzungen, 148 Tagesordnungspunkten, 780 beim Präsidenten eingereichten Wortmeldungen, 88 Landtagsausschusssitzungen, 97 Ausschussbeschlüssen im Landtag und zahlreichen weiteren statistischen Details belegte Rohr die umfangreiche Arbeit des Landtages seit Beginn der neuen Legislaturperiode im März 2013.

Zudem wurden 2013 drei Enqueten - zum "Schutz der Bienen", zur "Abschaffung des Proporzes - Kärntner Demokratiepaket" und zur "EU-Förderkulisse ab 2014" - abgehalten.

Mit Jahresanfang 2014 wird Landtagspräsident Rohr den Vorsitz in der Landtagspräsidentenkonferenz übernehmen, die am 26. Und 27. Mai 2014 in Kärnten tagen wird, gab Rohr einen ersten Ausblick ins neue Jahr 2014, in dem auch der Kongress der Gemeinden und Regionen (KGRE) in Kärnten eine internationale Konferenz zum Thema "Bildung als wichtigste Zukunftsinvestition" abhalten wird.

Zum Terminplan für das Kärntner Demokratiepaket führte Rohr aus, dass bis zum 31. März alle Landtagsklubs und Interessengemeinschaften im Kärntner Landtag ihre Vorschläge und Schwerpunkte präzisiert und dem Landtagsamt mitgeteilt haben sollten. Diese werden dann als Basis und als Grundlage für die Bearbeitung des Demokratiepaketes herangezogen.

Die Schwerpunkte dabei seien die Abschaffung des Proporzes und damit in Verbindung stehend, die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen für die Opposition, die mehr Rechte, mehr Transparenz und mehr Kontrollmöglichkeiten (z.B. durch den Landesrechnungshof) beinhalten sollen. Dabei müsse auch die verstärkte personelle und räumliche Ausstattung der Opposition berücksichtigt werden, erklärte Rohr. Zudem sei auch das Rederecht im Kärntner Landtag für Mitglieder des Bundesrates, der EU-Abgeordneten oder der Volksanwaltschaft einzuarbeiten, so Rohr.

Ein wichtiges Projekt sei die Demokratiewerkstatt, die in Zusammenarbeit mit den Kärntner Bildungseinrichtungen auch im Hinblick auf die von der Bundesregierung beschlossene Einführung von Politischer Bildung als Pflichtfach ab der 6. Schulstufe eine große Bedeutung habe und auch zur Reform des bisherigen Jugendlandtages beitragen solle.

Weitere Vorhaben seien der Ausbau des "digitalen Aktes", der den digitalen Zugang zu allen für die Landtagsarbeit wichtigen Unterlagen für die Abgeordneten ermöglichen soll sowie die Herstellung der Barrierefreiheit im Landhaus bis 2015. Die Kosten dafür werden voraussichtlich zwischen 900.000 und einer Million Euro betragen. Die Planungen dafür müssen 2014 soweit abgeschlossen sein, dass 2015 die Umsetzung erfolgen kann, so der Landtagspräsident.

