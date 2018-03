FP-Mahdalik: Heute Akt 3 des SPÖ-Flächenwidmungsskandals im 22. Bezirk

Grüne und ÖVP Mittäter bei Schwarzbaulegalisierung?

Wien (OTS) - "Die von der FPÖ-Donaustadt erzwungene Sondersitzung der Bezirksvertretung wird heute zeigen, ob die SPÖ mit Hilfe von Grünen und ÖVP den unter den Augen untätiger n Behörden errichteter Schwarzbau auf einer Fläche von 400 m2 im Landschaftsschutzgebiet des Lobauvorlandes legalisiert und den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 7292 E gegen die Stimmen der FPÖ und den erklärten Willen der empörten Anrainer durchdrückt", kündigt FPÖ-Planungssprecher LAbg. Toni Mahdalik an. Der von FPÖ-Bezirksrat Mag. Volker Hammer und der örtlichen BI "Natur statt Beton" aufgedeckte Skandal wird in jedem Falle rechtliche Schritte der FPÖ nach sich ziehen, Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft sind in Vorbereitung. Etwaige rote Machenschaften müssen ebenso ans Tageslicht gebracht werden wie das Verhalten der Magistratsabteilungen 21, 22, 37 sowie der Wiener Umweltanwaltschaft zu durchleuchten ist.

Insbesondere muss geklärt werden, warum dem Bauausschuss sowohl bei der ersten Behandlung des Plandokumentes als auch bei der zweiten Sitzung die 94(!) negativen Stellungsnahmen der Anrainer zu der geplanten Legalisierung des Schwarzbaus unterschlagen wurden. Diese waren - so wie alle Stellungnahmen in allen Flächenwidmungsverfahren - an die zuständige MA-21 gegangen. Die vorsätzliche Vorenthaltung der 94 negativen Stellungnahmen könnten demnach den Tatbestand des Amtsmissbrauches erfüllen. "Das offensichtliche Wegschauen der Behörden bei der Errichtung des Schwarzbaus trotz baupolizeilicher und naturschutzrechtlicher Anzeigen wird aber selbstverständlich auch zu untersuchen sein", kündigt Mahdalik an.

Es mutet zudem dubios an, dass die SPÖ-Donaustadt einen illegal errichteten "Schaubauernhof" mit drei(!) oberirdischen Geschoßen und über 700 m2 Wohn-, Wirtschafts- und Seminarräumen(!) mittels rechtlicher Sanierung die Mauer machen will. Wer außer den Betreibern könnte von dem geplanten Lumpenzug hier noch profitieren? Etwaige Querverbindungen werden ebenfalls Gegenstand der FPÖ-Anzeigen sein.

Die SPÖ muss der FPÖ und den empörten Anrainern heute auch erklären, wie das Siedlungsgebiet im Lobauvorland mit seinen engen Gassen bis zu 150 täglich (auch am Wochenende und an Feiertagen!) zu- und abfahrende Autos sowie dutzende Busse zusätzlich vertragen soll. "Für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei wird es künftig sehr oft unmöglich sei, die völlig überparkten Gassen und Wege zu passieren. "Wenn es durch die Legalisierung des Schwarzbaus samt Verkehrschaos künftig vielleicht sogar zu Todesdramen im ehemals ruhigen Siedlungsgebiet kommen sollte, wäre jeder Mandatar, der diesem Aktenstück zustimmt, mitverantwortlich", want Mahdalik.

Die Freiheitlichen stehen weiter zu 100% hinter der BI "Natur statt Beton" und werden auch im Planungsausschuss und Gemeinderat gegen den Wirtschaftsbetrieb im Landschaftsschutzgebiet und für den Erhalt des unersetzlichen Grünparadieses in seiner jetzigen Form kämpfen. "Die FPÖ wird alle politischen Mittel ausschöpfen, um den Anschlag auf das Lobauvorland zu verhindern, den Rest werden die Gerichte klären", kündigt Mahdalik an. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

0664/1307815