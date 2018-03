FPÖ-Deimek: Halkbank-Skandal muss Anlass für eine transparente Nationalbank sein

Goldleihegeschäfte der OeNB müssen offengelegt werden

Wien (OTS) - Der aktuelle Skandal rund um die türkische Halkbank und den türkisch-iranischen Goldschmuggel müsse zum Anlass genommen werden, die Oesterreichische Nationalbank transparent zu gestalten und zu demokratisieren. "Notenbanker sollen sich nicht länger als die Herren der Finanzwelt gerieren und regelmäßig für Skandale sorgen", fordert der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek.

Die Regierungskrise rund um Erdogans Mitstreiter und deren Umfeld weitet sich aus und erreicht auch den Goldhandel. Angehörige der herrschenden Elite sollen zu illegalen Methoden gegriffen haben, um großangelegten Goldschmuggel mit dem Iran aufrechterhalten zu können. "In diesem Zusammenhang fordern wir die Offenlegung der Goldleihe-und sonstigen Goldgeschäfte der OeNB. Schließlich scheint ihre Tochter Münze Österreich als Miteigentümerin in den Schweizer Blutgold-Skandal rund um Argor-Heraeus verwickelt zu sein", fordert Deimek eine Transparenzoffensive und kündigt eine entsprechende Anfrage im Nationalrat an.

Der Banken- und Notenbanksektor würden regelmäßig für Skandale sorgen. "Wir wollen gerade den staatlichen Bereich und seine Rolle ausleuchten. Die Nationalbank muss ihre Geschäfte endlich offenlegen, die dann von einer unabhängigen Kommission - die auch von NGOs beschickt werden soll - überprüft werden", schließt Deimek.

