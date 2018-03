Spenden statt Krachen

Wien (OTS/Rotes Kreuz) - Gutes tun statt Geld verpulvern - so lautet die Devise des Roten Kreuzes zum Jahreswechsel. Auf www.spendenstattkrachen.at kann man den ersten guten Vorsatz des Jahres gleich in die Tat umsetzen.

Hunderte Male ist das Rote Kreuz zum Jahreswechsel im Einsatz. Viele Patienten ziehen sich Verletzungen durch Raketen und Knallkörper zu. Besonders häufig sind Verbrennungen und Hörschäden. "Jahr für Jahr erleiden rund 1.000 Menschen in Österreich Hörschäden durch Knallkörper", sagt Dr. Wolfgang Schreiber, Chefarzt des Roten Kreuzes. "Eine vorübergehende Einschränkung des Hörvermögens ist noch das kleinste Übel. Verletzungen wie ein Trommelfellriss, Hörsturz oder Tinnitus, der ein Leben lang anhalten kann, sind keine Seltenheit."

Am besten gleich ganz aufs Krachen verzichten - so der Rat des Rotkreuz-Chefarztes und lieber das gesparte Geld spenden.

Weitere Informationen und Erste-Hilfe-Tipps auf www.spendenstattkrachen.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Mag. Petra Griessner

Presse- und Medienservice

Tel.: Tel.: +43 1 589 00-357

Mobil: +43 664 823 48 87

petra.griessner @ roteskreuz.at

http://www.roteskreuz.at