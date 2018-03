Willi: Bei Ausweitung des Öffi-Angebotes aus Ankündigungen Tatsachen machen

Österreich braucht nicht nur Railjets, sondern auch Regionalbahnen

Wien (OTS) - Ministerin Bures will Öffi-Angebote ausweiten

Willi: Aus Ankündigungen müssen Tatsachen werden!

"Die neue Regierung will das Bahn- und Busangebot attraktiver machen. Dabei dient die Schweiz als Vorbild. Aber das heißt für Ministerin Bures, viel Geld in die Hand zu nehmen, um die Bahn- und Businfrastruktur ausbauen zu können und das Angebot in integrierte Taktfahrpläne zu gießen" beschreibt der grüne Verkehrssprecher Georg Willi den Weg.

"Die ÖBB investieren derzeit fast ausschließlich in die Verbesserung und Beschleunigung des Fernverkehrs. Österreich braucht aber nicht nur Railjets. Wir brauchen gute Bahnangebote in die Regionen. Und genau da verabschieden sich die ÖBB scheibchenweise von ihrem Versorgungsauftrag. Regionalbahnen wie die Thayatalbahn oder Ybbstalbahn werden zuerst abgestoßen und dann stillgelegt. Ein fataler Fehler für die Zukunft! Denn das Schienennetz ist das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs." fordert Willi ein radikales Umdenken.

"Wir Grüne werden im Jahr 2014 zwei große Schwerpunkte im Verkehrsbereich setzen: der Ausbau des Bahn- und Busangebotes und günstige Jahrestickets mit dem Ziel eines 365 Euro-Tickets für jedes Bundesland. Was Wien und Vorarlberg vormachen, muss nach und nach in jedem Bundesland kommen",

