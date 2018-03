Grüne Wien unterstützen "walk of shame" gegen FP-Akademikerball

Wien (OTS) - Die Grünen Wien unterstützen den "walk of shame" gegen den FP-Akademikerball. Der Ball, ein europaweites Treffen von Rechtsextremen, hat früher unter dem Namen WKR-Ball in der Hofburg stattgefunden und soll jetzt wieder, wie schon letztes Jahr, unter dem Namen Akademikerball in der Hofburg stattfinden.

Aus diesem Grund veranstaltet "Jetztzeichensetzen.at", das Mauthausen Kommitee Österreich, die Grünen Wien und viele andere am 30. Dezember um 11.00 Uhr vor dem Hotel Sacher einen "walk of shame", um die Bevölkerung aufmerksam zu machen. "Frau Gürtler, hören Sie als Mitglied der Hofburg-Betreibergesellschaft auf, eine Versammlung von europäischen Rechtsextremen zu unterstützen", so Klubobmann David Ellensohn und Niki Kunrath, Koordinator von jetztzeichensetzen.at

