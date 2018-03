AKV-Kukacka: Außenminister Kurz soll Vorreiterrolle in der EU in Menschenrechtsfragen einnehmen

CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag beim Eintreten für Religionsfreiheit ambitionierter als SPÖ/ÖVP

Wien (OTS) - Papst Franziskus hat am Stefanitag, dem Fest des ersten christlichen Märtyrers, die starke Diskriminierung und Verfolgung von Christen in vielen Teilen der Welt beklagt. Auch damit wurde wieder eindrucksvoll die Tatsache vor Augen geführt, dass heute die Christen weltweit zu der am stärksten verfolgten Religionsgemeinschaft gehören.

Der Einsatz für Religionsfreiheit sei deshalb so wichtig, weil es dabei nicht nur um eine individuelle, sondern auch um eine gesellschaftliche Bedeutung geht. "Denn nur dort, wo der Einzelne seinen Glauben frei leben kann, ist auch eine Gesellschaft frei", ist Mag. Helmut Kukacka, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände (AKV), überzeugt. "Religionsfreiheit muss deshalb auch immer das Recht beinhalten sich nicht nur privat, sondern auch öffentlich zu seinem Glauben bekennen zu dürfen. Dies macht die Religionsfreiheit auch zu einem festen Bestandteil der Menschenrechte", so Kukacka weiter.

In der Bundesrepublik Deutschland haben sich CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich zum weltweiten Einsatz für Religionsfreiheit bekannt und dabei auch ein besonderes Augenmerk auf die Lage der christlichen Minderheiten gelegt. Dort heißt es: "Wir treten für die Religionsfreiheit als elementares Menschenrecht ein [...]Die Solidarität mit benachteiligten und unterdrückten religiösen Minderheiten ist uns ein besonderes Anliegen. In vielen Ländern werden besonders Christen wegen ihres Glauben bedrängt, verfolgt und vertrieben." (Kapitel 7 "Verantwortung in der Welt")

Im "Arbeitsprogramm" 2013-18 der SPÖ-ÖVP-Koalition findet sich leider dieses konkrete Bekenntnis nicht. Dort wird nur allgemein festgehalten, dass sich "Österreich aktiv für Menschenrechte, Frieden, sowie soziale, wirtschaftliche und ökologische Sicherheit einsetzen wird". (Kapitel: "Österreichische Verantwortung in der Welt wahrnehmen")

"Angesichts der dramatischen Lage der Christen in weiten Teilen des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas ist dies enttäuschend und wenig ambitioniert", sagt Kukacka. Der neue Außenminister Sebastian Kurz habe sich bei seinem Amtsantritt für eine aktive Mitgestaltung Österreichs in der EU ausgesprochen. Der Außenminister solle in Zukunft in der Menschenrechtspolitik eine Führungsrolle übernehmen und das Thema Religions- und Gewissensfreiheit auf die Agenda seiner EU-Politik setzen und sich dabei zum Vorreiter einer konkreten Menschenrechtspolitik in der EU machen. Er könne dadurch auch nachhaltig die Initiativen und Ansätze weiterverfolgen, die Vizekanzler Spindelegger als Außenminister bereits begonnen hat. Dies wäre ein mutiger Schritt des Außenministers, denn die internationale Gemeinschaft hat den Einsatz für Religionsfreiheit lange Zeit vernachlässigt und dieses Thema verdrängt. Zu Unrecht, geht es hier doch um einen zentralen Bereich der Menschenwürde.

"Die staatliche Garantie seinen Glauben frei leben zu können, ist eine Grundvoraussetzung für ein Leben in Freiheit und die Durchsetzung dieser Forderung muss auch zentrales Anliegen der österreichischen Außenpolitik sein", schließt Kukacka.

