Frauenberger: Statistik der Eheschließungen 2013 in Wien

Rückgang gegenüber 2012

Wien (OTS) - Mit insgesamt 5.389 Eheschließungen im Jahr 2013 haben um rund 8,6 % weniger Paare den Bund der Ehe geschlossen als noch im Jahr zuvor (6.067). Dieser leichte Rückgang ist seit 2011 erkennbar. Mit 651 Eheschließungen war der Juni der beliebteste Hochzeitsmonat. Am seltensten geheiratet wurde im Februar (321 Trauungen).

Traumlocations: Blumengärten Hirschstetten nach wie vor Platz 1

Neben den Trauungssälen der zehn Wiener Standesämter stehen Paaren weitere Traumlocations in Wien zur Verfügung. Das Angebot reicht von den typischen Wiener Sehenswürdigkeiten wie dem Donauturm oder dem Riesenrad über das Belvedere bis hin zum Wiener Rathaus oder den Blumengärten Hirschstetten.

Die für das Wiener Standesamt zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger weiß: "Wien bietet die perfekte Kulisse, um Brautpaaren und Hochzeitsgästen den schönsten Tag des Lebens unvergesslich werden zu lassen. Die Palette an einzigartigen und ungewöhnlichen Orten bietet für jeden Geschmack etwas Passendes."

631 Paare gaben sich 2013 in den Wiener Traumlocations das Ja-Wort. Unverändert auf Platz 1 befinden sich seit 2010 die Blumengärten Hirschstetten. Hier wurde heuer 68-mal "Ja" gesagt. Eine kleine Veränderung ergab sich auf den Plätzen 2 bis 5. Das Weingut Cobenzl (40 Trauungen) überholte das Schloss Wilhelminenberg (38 Trauungen) und das Hotel Kahlenberg (35 Trauungen). An 5. Stelle liegt das Hotel Parkschlössl in Hietzing (25 Trauungen).

Weitere Informationen zu den Wiener Traumhochzeiten gibt es nachzulesen unter: www.standesamt.wien.at (Schluss) grs

