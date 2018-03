NÖGKK und Hauptverband emfpehlen: Starten Sie rauchfrei in das Jahr 2014

Tabakentwöhnung per Telefon funktioniert. Jeder dritte Anrufer schafft totalen Rauchstopp.

St. Pölten (OTS) - Der Jahreswechsel ist der Tag der guten Vorsätze schlechthin: Für viele ganz oben auf dieser Liste steht der Rauchstopp. Damit es diesmal wirklich klappt, geben die Psychologinnen des Rauchertelefons ein paar Tipps: "Ganz wichtig:

kein Stress. Auch wenn der Rauchstopp am 1. Jänner nicht klappt, lohnt sich ein neuer Versuch. Viele Raucherinnen und Raucher benötigen mehrere Anläufe, um langfristig rauchfrei zu werden und profitieren von den bisherigen Erfahrungen. Meist verläuft der Weg in die Rauchfreiheit auch erfolgreicher, wenn Sie sich anstelle eines besonderen Datums Ihre individuellen Gründe für den Rauchstopp notieren. Das könnte etwa das eigene Wohlbefinden, bessere Kondition und Atmung, Selbstbestimmung über den eigenen Körper oder die enorme Geldersparnis sein. Bereiten Sie sich auf den nächsten Rauchstopp gut vor, sorgen Sie für ausreichend Ablenkung und Bewegung und holen Sie sich dabei Unterstützung, zum Beispiel beim Rauchertelefon unter 0810 810 013."

Seit 2006 betreibt die NÖ Gebietskrankenkasse mit großem Erfolg das österreichweite Rauchertelefon, eine Initiative der Sozialversicherungsträger, der Bundesländer und des Bundesministeriums für Gesundheit. Die Expertinnen des Rauchertelefons, speziell geschulte Gesundheitspsychologinnen, führen jährlich rund 3 500 Beratungsgespräche durch. Gründe dafür liegen auf der Hand: Individuelle und nachhaltige Beratung (fünf bis acht Gespräche), umfassende Begleitmaterialien, Möglichkeit der Nachbetreuung zur Rückfallprophylaxe, keine Wartezeiten, geringe Kosten, hohe Erfolgsquote.

Den hohen Stellenwert der professionellen Tabakentwöhnungsangebote der Sozialversicherung betont der Generaldirektor des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger, Dr. Josef Probst: "In Österreich sind auch im Jahr 2013 14 000 Menschen an den Folgen des Rauchens gestorben - und jede/r Tabaktote ist einer zuviel. Daher ist die österreichische Sozialversicherung in der Tabakprävention sehr gut aufgestellt, die Angebote reichen vom Rauchertelefon bis zu stationären und ambulanten Programmen." Die Raucherentwöhnung per Telefon verbindet einen niederschwelligen, unkomplizierten Zugang mit einer hohen Erfolgsquote. Probst: "Durch die professionelle Unterstützung verdreifacht die/der Aufhörwillige die Chance, den Rauchstopp zu schaffen und langfristig rauchfrei zu bleiben."

Positive Bilanz zieht auch NÖGKK-Generaldirektor Mag. Jan Pazourek:

"Ich bin stolz, dass sich das Rauchertelefon so etabliert hat: Jeden Tag suchen 18 Personen Unterstützung und Beratung, darunter immer mehr junge Menschen - bereits jede fünfte Anruferin bzw. jeder fünfte Anrufer war im vergangenen Jahr unter 26 Jahre. Daher haben wir im Vorjahr unsere interaktiven Angebote via Internet und Facebook ausgebaut." Gerade bei den jugendlichen Raucherinnen und Rauchern zeigt sich zudem, dass die Geldersparnis ein wichtiger Grund für den Rauchstopp ist. Pazourek: "Daher sind neben kostenfreien Entwöhnungsangeboten wie dem Rauchertelefon die Erhöhung der Tabaksteuer sowie eine Ausweitung der rauchfreien Zonen wirksame Maßnahmen der Tabakkontrollpolitik. EU-Länder mit generellem Rauchverbot und höheren Zigarettenpreisen wie z. B. Irland und Großbritannien weisen auch eine geringere Raucherquote als Österreich auf. Vor allem bei den jugendlichen Raucherinnen und Rauchern zeigt dies Wirkung."

Das Rauchertelefon steht allen Österreicherinnen und Österreichern für Beratungs- und Informationsgespräche zum Ortstarif (max. Euro 0,10/Minute) zur Verfügung: Unter 0810 810 013 von Montag bis Freitag zwischen 10:00 und 18:00 Uhr sowie per E-Mail unter info @ rauchertelefon.at. Weitere Tipps und Tricks gibt es auf www.rauchertelefon.at und Facebook, mit gutem Beispiel voran geht "Julia rauchfrei".

Sie haben es 2013 geschafft: Positive Rückmeldungen von Ex-Rauchern

"Alleine hätte ich das nicht geschafft, ein großes Dankeschön für Ihre Unterstützung! Es ist super, dass es das Rauchertelefon gibt!"

"Es ist gut zu wissen, es gibt im Hintergrund das Rauchertelefon. Es macht einen Unterschied. Dass ich begleitet werde, ist eine tolle Erfahrung, auch die telefonische Beratung ist wunderbar, sonst habe ich immer die Ausrede, wenig Zeit, kann nicht hinfahren etc."

"Ich warte schon immer auf Ihren Anruf, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das funktio-niert, aber es hilft mir sehr. Ich mache Werbung und habe schon überall erzählt, dass ich vom Rauchertelefon betreut werde."

Rückfragen & Kontakt:

NÖ Gebietskrankenkasse

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 050899-5121, Fax: 050899-5181

oea @ noegkk.at

www.noegkk.at