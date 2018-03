Hochriegl lädt zum "Walzertraum" beim Pre-Opening des Wiener Silvesterpfads

Ab 11 Uhr sind die ersten 200 Gäste auf ein Glas der Hochriegl Silvester-Cuvée eingeladen

Wien (OTS) - Am 31. Dezember lässt Hochriegl bereits ab 11 Uhr die Korken knallen und bittet zum Pre-Opening des Wiener Silvesterpfads beim Stand der Sektkellerei am Stephansplatz. Vor der imposanten Kulisse des Stephansdoms werden die ersten 200 Gäste zur Einstimmung auf den Jahreswechsel auf ein Glas Hochriegl eingeladen. Eingeschenkt wird die eigens für diesen Anlass kreierte, limitierte Silvester-Cuvée "Wiener Walzertraum" in den Sorten Trocken und Rosé. Hochriegl ist als absatzstärkste Sektmarke mit Wiener Tradition offizieller und exklusiver Sektpartner des 24. Wiener Silvesterpfades, Österreichs größter Silvester-Party, zu der auch heuer wieder rund 800.000 WienerInnen und Touristen aus aller Welt erwartet werden.

Der Stephansplatz bietet Wiener Tanzmusik, Live Bands und Best-of Rat Pack. Als musikalische Einstimmung auf den letzten Abend des Jahres spielt das "Jazz Quartet Krisper feat. Carole Alston" bereits nachmittags beliebte Jazz-Standards. Ab 17:30 Uhr heißt es dann "Alles Walzer" sowie "Swingtime" am Stephansplatz, wenn das "Walzerorchester Krisper" und die Big-Band "Max Hagler Orchestra" ihr Best-of Rat-Pack-Programm zum Besten geben. Mit dem traditionellen Donauwalzer können die BesucherInnen um Mitternacht schwungvoll ins neue Jahr tanzen.

