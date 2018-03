EANS-Kapitalmarktinformation: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG / Rechtsänderung zu anderen Wertpapieren als Aktien

Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft

Euro Medium Term Note Programme

Series 54 / XS0289338609

EUR 500,000,000 Subordinated Capital Fixed to Floating Rate Callable Notes (pursuant to section 23, paragraph 8 of the Austrian Banking Act)due March 2019

Notice is hereby given that outstanding notes of the above mentioned issue will be cancelled on 30 December 2013 as follows:

Nominal amount before cancellation: EUR 268,284,000; Nominal amount to be cancelled: EUR 7,478,000; Nominal amount after cancellation: EUR 260,806,000;

Hiermit wird bekannt gegeben, dass das ausstehende Nominale der oben angeführten Anleihe mit Wirksamkeit 30. Dezember 2013 durch Konfusion herabgesetzt wird wie folgt:

Nominale vor Konfusion: EUR 268.284.000; zu konfudierendes Nominale:

EUR 7.478.000; Nominale nach Konfusion: EUR 260.806.000;

December/Dezember 2013

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Am Stadtpark 9 A-1030 Wien Telefon: 43 1 71707-2761 FAX: 43 1 71707-2371 Email: andreas.ecker @ rzb.at WWW: www.rzb.at Branche: Banken ISIN: - Indizes: Börsen: Börse: Luxembourg Stock Exchange, Wien, SIX Swiss Exchange, Euronext Paris Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Am Stadtpark 9

Prokurist Andreas Ecker

43 1 71707-1753

andreas.ecker@rzb.at

Prokurist MMag.Dr. Eva-Maria Sattlegger

43 1 71707-2761

eva-maria.sattlegger@rzb.at