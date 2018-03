VP-Juraczka: Politische Bilanz 2013 - Ein weiteres verlorenes Jahr unter Rot-Grün

Wien (OTS) - "Die politische Bilanz der rot-grünen Stadtregierung im abgelaufenen Jahr ist mehr als ernüchternd. Mit ihrem Prestigeprojekt Mariahilfer Straße nahmen die Grünen die SPÖ in verkehrspolitische Geiselhaft, längst fällige Maßnahmen in den Bereichen Standort, Verwaltung aber auch Demokratiepolitik wurden wieder nicht angegangen. Als führende Oppositionspartei war die ÖVP Wien nicht nur Kontrollorgan und Aufdecker von Missständen sondern auch Taktgeber punkto Bürgerbeteiligung und Standortreformen" so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka zum abgelaufenen Jahr 2013.

Mariahilfer Straße - ÖVP Wien erzwingt Bürgerbeteiligung

Das wohl bestimmendste Thema in diesem Jahr war die völlig missglückte Neugestaltung der Mariahilfer Straße. Anstatt wie von der ÖVP Wien gefordert zunächst die Bürger zu befragen, ob sie eine Neugestaltung in zweistelliger Euro-Millionen-Höhe überhaupt wollen, wurde per Mitte August eine völlig chaotische Testphase eingeführt. An den verheerenden Folgen leiden nicht nur die Anrainer, sondern auch zahlreiche Geschäftsleute auf der Mariahilfer Straße und in den Anrainerbezirken. Dem massiven Druck der Medien, der Bevölkerung aber auch der ÖVP Wien ist es zu verdanken, dass nun eine grundsätzliche Befragung im kommenden März stattfinden wird. Und wir haben auch in anderen verkehrspolitischen Fragen - Stichwort Gültigkeit von Anrainerparken - die rot-grüne Stadtregierung stark unter Druck gesetzt.

Neuer Stadtrechnungshof - ÖVP Wien erweitert Kontrollmöglichkeiten

Die ÖVP Wien konnte aus der Opposition heraus durchsetzen, das aus dem alten Kontrollamt ein neuer Stadtrechnungshof wird, der seinen Namen auch verdient. In letzter Minute hat die rot-grüne Stadtregierung die zentrale Forderung der ÖVP Wien akzeptiert, dem Stadtrechnungshof eine Anrufungsmöglichkeit beim Verfassungsgerichtshof einzuräumen. Damit wird die Qualität der Kontrolle durch mehr Rechtssicherheit, Rechtsschutz und Rechtsstaatlichkeit deutlich verbessert. Darüber hinaus freuen wir uns, dass mit dem Petitionsausschuss eine langjährige Forderung der ÖVP Wien heuer Wirklichkeit geworden ist.

Aufdeckung von Missständen - ÖVP Wien ist Stachel im Fleisch der Regierungsparteien

Die ÖVP Wien hat auch im vergangenen Jahr wieder Missstände in dieser Stadt schonunglos aufgedeckt und die Verschwendung von Steuergeldern angeprangert. Angefangen von der never ending story Stadthallenbad, über den 133 Mio. Euro Deal mit der Firma Bohmann bis hin zu massiven Ungereimtheiten rund um das Media Quarter Marx Areal. Wir haben das Anmeldechaos bei den Wiener Kindergärten ebenso thematisiert, wie den Selbstbedienungsladen der Vereinigten Bühnen Wien. Und wir werden auch im Jahr 2014 darauf hinweisen, dass sich diese Stadt sämtliche rot-grüne Beauftragte (er)sparen kann.

1,1 Mrd. Euro Einsparungspotenzial - ÖVP Wien ist Ideenmotor für die Stadt

Die ÖVP Wien hat einmal mehr bewiesen, dass sie der Ideenmotor für die Stadt Wien ist und über die richtigen Rezepte verfügt, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu heben. Basierend auf einer Studie des Wirtschaftsforschungsinistituts EcoAustria wurde ein Einsparungspotential bei den Ausgaben von 1,1 Mrd. Euro für Wien errechnet. Anstatt weiterhin die Gebühren massiv anzuheben, sollten die Abläufe in der Verwaltung effizienter und wirtschaftlicher erfolgen. Laut Befund von EcoAustria liegt hier ein großer Spielraum ohne Leistungskürzungen und Qualitätsverluste für die Bürger. Im nächsten Jahr wird die ÖVP Wien gemeinsam mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut noch weitere Bereiche in der Stadtverwaltung durchleuchten und analysieren.

"Die Wienerinnen und Wiener erwarten von den regierenden Landespolitikern zurecht, dass sie die Interessen der gesamten Bevölkerung im Auge behalten anstatt einzelne Gruppen aus wahltaktischen Motiven zu bevorteilen. Dass sie vernünftig wirtschaften und sorgsam mit dem Geld der Steuerzahler umgehen anstatt regelmäßig und hemmungslos an der Gebührenschraube zu drehen. Und dass sie die Bevölkerung bei zentralen Projekten einbinden und Ihnen die Letztentscheidung überlassen anstatt sie vor vollendete Tatsachen zu stellen. Wir sind dazu bereit, bei Rot-Grün haben wir berechtigte Zweifel", so Juraczka abschließend.

